Elezioni 4 marzo, come ottenere il duplicato della tessera elettorale

In caso di deterioramento, smarrimento o furto della tessera elettorale, il duplicato sarà rilasciato dall’ufficio elettorale comunale previa apposita dichiarazione dell’interessato su moduli predisposti da tale ufficio (e eventuale restituzione della tessera danneggiata). Lo ricorda, in occasione delle elezioni politiche di domenica l’ufficio elettorale del Comune di Terni.

“Inoltre – si sottolineaa dall’ufficio – la tessera elettorale è valida per diciotto consultazioni: è dunque necessario procedere al suo rinnovo in seguito all’esaurimento degli spazi contenuti recandosi presso gli uffici di corso del Popolo al secondo piano.

La tessera elettorale viene rilasciata all’interessato munito di documento di identità o ad un suo delegato con un proprio documento e con la delega per il ritiro della tessera elettorale compilata e scaricabile nella sezione Elezioni 2018 del sito web del Comune di Terni”.

L’ufficio elettorale, al secondo piano in corso del Popolo 30 (nuovo palazzo degli uffici) sarà aperto anche nelle giornate di sabato dalle 9 alle 18 e domenica in concomitanza con l’apertura dei seggi, dalle 7 alle 23.

La Direzione Attività Economiche – Innovazione del Comune di Terni ha realizzato, come di consueto, un apposito spazio on line dal quale potranno essere ricavate tutte le informazioni sul voto per le elezioni politiche nelle sezioni del Comune di Terni con aggiornamenti in tempo reale sull’affluenza e sui risultati.

