Elezioni 2018, il quadro generale in Umbria | I dati definitivi

Elezioni 2018, il quadro generale in Umbria | I dati definitivi

I risultati definitivi divisi per Proporzionale e i 3 grandi gruppi del maggioritario sia per la Camera dei Deputati che per il Senato

- 05 marzo 2018 - 0 Commenti

Quando manca ormai davvero pochissimo per il computo dei voti definitivo nazionale di questa tornata elettorale delle Politiche 2018, questo è il quadro generale della situazione riepilogativa del voto in Umbria secondo le informazioni fornite dal Ministero dell’Interno.

CAMERA DEI DEPUTATI

UMBRIA – 01: proporzionale

Sez. scrutinate: 1.005 di 1.005 – Fonte Ministero dell’Interno
 

Indicato per voti e percentuali
COALIZIONE CENTRODESTRA
188.073
36,78

-LEGA LISTA
102.118
20,23

-FORZA ITALIA LISTA
56.813
11,25

-FRATELLI D’ITALIA CON GIORGIA MELONI LISTA
24.912
4,93

-NOI CON L’ITALIA – UDC LISTA
2.484
0,49

-MOVIMENTO 5 STELLE
140.731
27,52

-MOVIMENTO 5 STELLE LISTA
137.919
27,33

COALIZIONE CENTROSINISTRA
140.665
27,51

-PARTITO DEMOCRATICO LISTA
125.708
24,91

+EUROPA LISTA
9.679
1,91

-CIVICA POPOLARE LORENZIN LISTA
2.122
0,42

-ITALIA EUROPA INSIEME LISTA
1.882
0,37

LIBERI E UGUALI
15.215
2,97

-LIBERI E UGUALI LISTA
14.845
2,94

MAGGIORITARIO

PERUGIA: maggioritario
Sez scrutinate: 279 di 279 – Fonte Ministero dell’Interno

PRISCO EMANUELE – COALIZIONE CENTRODESTRA (Candidato ELETTO)

57.997
35,38

LEGA LISTA
30.034
18,32

FORZA ITALIA LISTA
17.448
10,64

FRATELLI D’ITALIA CON GIORGIA MELONI LISTA
9.708
5,92

NOI CON L’ITALIA – UDC LISTA
807
0,49

 

LEONELLI GIACOMO LEONELLI-COALIZIONE CENTROSINISTRA
49.588
30,25

PARTITO DEMOCRATICO LISTA
44.378
27,07

+EUROPA LISTA
3.798
2,31

CIVICA POPOLARE LORENZIN LISTA
828
0,50

ITALIA EUROPA INSIEME LISTA
584
0,35

 

GIANNETAKIS PAOLA -MOVIMENTO 5 STELLE
41.060
25,05

MOVIMENTO 5 STELLE LISTA
41.069
25,05

 

MAZZONI ANDREA- LIBERI E UGUALI

5.899
3,59

LIBERI E UGUALI LISTA
5.899
3,59

MARCHINO ISABELLA-POTERE AL POPOLO!
2.853
1,74

LISTA
2.853
1,74

RIBECCO ANTONIO LEONARDO- CASAPOUND ITALIA

1.736
1,05
LISTA
1.736
1,05

IACONO CLAUDIO- IL POPOLO DELLA FAMIGLIA
1.621
0,98
LISTA
1.621
0,98

SALICARI VALENTINA- PARTITO COMUNISTA
1.517
0,92
LISTA
1.517
0,92

SALVATORI LEOPOLDO DETTO LEO- ITALIA AGLI ITALIANI
869
0,53
LISTA
869
0,53

PRESCIUTTI CINTI MARZIO- 10 VOLTE MEGLIO
379
0,23
LISTA
379
0,23

TRIULZI LEONARDO RANIERI- PARTITO VALORE UMANO
245
0,14
LISTA
245
0,14

RONCELLA RITA- PARTITO REPUBBLICANO ITALIANO
144
0,08

ALA LISTA
144
0,08

02 – FOLIGNO: maggioritario
Sez scrutinate: 353 di 353 – Ultimo aggiornamento 05/03/2018 alle ore 09:33 – Fonte Ministero dell’Interno

MARCHETTI RICCARDO AUGUSTO- COALIZIONE CENTRODESTRA(Candidato ELETTO)

66.561
37,43

LEGA LISTA
38.891
21,87

FORZA ITALIA LISTA
19.721
11,09

FRATELLI D’ITALIA CON GIORGIA MELONI LISTA
6.930
3,89

NOI CON L’ITALIA – UDC LISTA
1.019
0,57

DI MANICI PROIETTI GINO- MOVIMENTO 5 STELLE
50.774
28,55

MOVIMENTO 5 STELLE LISTA
50.774
28,55

BOCCI GIANPIERO- COALIZIONE CENTROSINISTRA
47.996
26,99

PARTITO DEMOCRATICO LISTA
43.644
24,54

+EUROPALISTA
2.894
1,62

ITALIA EUROPA INSIEME LISTA
755
0,42

CIVICA POPOLARE LORENZIN LISTA
703
0,39

MURONI ROSSELLA- LIBERI E UGUALI
4.279
2,40

LIBERI E UGUALI LISTA
4.279
2,40

ANDREANI FRANCESCO SAVERIO- CASAPOUND ITALIA

2.041
1,14

LISTA
2.041
1,14

CECCARELLI LUCA-POTERE AL POPOLO
1.729
0,97
LISTA
1.729
0,97

DI BENEDETTO YURI- PARTITO COMUNISTA
1.530
0,86
LISTA
1.530
0,86

CALDARELLI PAOLA – IL POPOLO DELLA FAMIGLIA
1.165
0,65
LISTA
1.165
0,65

CONTICIANI ROBERTA- ITALIA AGLI ITALIANI
848
0,47
LISTA
848
0,47

PRIORELLI VALENTINA- 10 VOLTE MEGLIO
378
0,21
LISTA
378
0,21

BRUDAGLIO DILETTA- PARTITO VALORE UMANO
358
0,20
LISTA
358
0,20

MARSILIANI GLORIA- PARTITO REPUBBLICANO ITALIANO 
157
0,08

ALA LISTA
157
0,08

03 – TERNI: maggioritario
Sez scrutinate: 373 di 373 – Ultimo aggiornamento 05/03/2018 alle ore 09:26 – Fonte Ministero dell’Interno

NEVI RAFFAELE- COALIZIONE CENTRODESTRA (Candidato ELETTO)
63.515
37,45

LEGA LISTA
33.193
20,38

FORZA ITALIA LISTA
19.644
12,06

FRATELLI D’ITALIA CON GIORGIA MELONI LISTA
8.274
5,08

NOI CON L’ITALIA – UDC LISTA
658
0,40

RICCETTI LUCIO-MOVIMENTO 5 STELLE

48.897
28,83

MOVIMENTO 5 STELLE LISTA
46.085
28,30

DAMIANO CESARE- COALIZIONE CENTROSINISTRA
43.081
25,40

PARTITO DEMOCRATICO  LISTA
37.686
23,14

+EUROPA LISTA
2.987
1,83

CIVICA POPOLARE LORENZIN LISTA
591
0,36

ITALIA EUROPA INSIEME LISTA
543
0,33

IANNONI ANTONIO- LIBERI E UGUALI

5.037
2,97
LIBERI E UGUALI LISTA
4.667
2,86

CAPOGROSSI PAOLA- CASAPOUND ITALIA

2.622
1,54

LISTA
2.510
1,54

CAMUZZI EMILIANO – POTERE AL POPOLO!
2.151
1,26

LISTA
2.015
1,23

CAPPONI BRUNETTI FILIPPO- PARTITO COMUNISTA
1.474
0,86
LISTA
1.423
0,87

ESPOSITO DIEGO- IL POPOLO DELLA FAMIGLIA
1.031
0,60
LISTA
953
0,58

SCARABATTOLI ROBERTA- ITALIA AGLI ITALIANI
711
0,41

LISTA
678
0,41

SALVATI FEDERICO- PARTITO REPUBBLICANO ITALIANO 
466
0,27
ALA LISTA
412
0,25

BEI ANGELONI STEFANO- PARTITO VALORE UMANO
318
0,18
LISTA
301
0,18

BRAVI DANIELE- 10 VOLTE MEGLIO
252
0,14
LISTA
222
0,13

 

SENATO

UMBRIA – 01: proporzionale

Sez scrutinate: 1.005 di 1.005 – Ultimo aggiornamento 05/03/2018 alle ore 09:26 – Fonte Ministero dell’Interno

COALIZIONE CENTRODESTRA
176.526
37,26

LEGA LISTA
96.080
20,28

FORZA ITALIA LISTA
55.131
11,63

FRATELLI D’ITALIA CON GIORGIA MELONI LISTA
23.115
4,87

NOI CON L’ITALIA – UDC LISTA
2.200
0,46

COALIZIONE CENTROSINISTRA
132.094
27,88

PARTITO DEMOCRATICO LISTA
120.714
25,47

+EUROPA LISTA
8.008
1,69

ITALIA EUROPA INSIEME LISTA
1.694
0,35

CIVICA POPOLARE LORENZINLISTA
1.678
0,35

MOVIMENTO 5 STELLE
128.101
27,03

MOVIMENTO 5 STELLE LISTA
128.101
27,03

LIBERI E UGUALI
14.204
2,99

LIBERI E UGUALI LISTA
14.204
2,99

 

MAGGIORITARIO

01 – PERUGIA: maggioritario
Sez scrutinate: 496 di 496 – Ultimo aggiornamento 05/03/2018 alle ore 11:03 – Fonte Ministero dell’Interno

ZAFFINI FRANCESCO-COALIZIONE CENTRODESTRA (Candidato ELETTO)
91.461
36,13

LEGA LISTA
49.992
19,75

FORZA ITALIA LISTA
27.745
10,96

FRATELLI D’ITALIA CON GIORGIA MELONI LISTA
12.492
4,93

NOI CON L’ITALIA – UDC LISTA
1.232
0,48

GIULIETTI GIAMPIERO- COALIZIONE CENTROSINISTRA
75.423
29,80

PARTITO DEMOCRATICO LISTA
68.822
27,19
+EUROPA LISTA
4.616
1,82
CIVICA POPOLARE LORENZIN LISTA
995
0,39
ITALIA EUROPA INSIEME LISTA
990
0,39

TIZI FRANCESCA- MOVIMENTO 5 STELLE
66.210
26,16
MOVIMENTO 5 STELLE LISTA
66.210
26,16

ORSINI ADOLFO- LIBERI E UGUALI
7.597
3,00
LIBERI E UGUALI LISTA
7.597
3,00

SEBASTIANI FABIO- POTERE AL POPOLO!
3.424
1,35
LISTA
3.424
1,35

FILANGERI SERENELLA- CASAPOUND ITALIA
2.374
0,93

LISTA
2.374
0,93

SCIAMANNA MARCO- IL POPOLO DELLA FAMIGLIA
2.315
0,91

 LISTA
2.315
0,91

POLITO MATTEO- PARTITO COMUNISTA

2.308
0,91

LISTA
2.308
0,91

MAIORCA FULVIO CARLO- ITALIA AGLI ITALIANI

1.283
0,50

LISTA
1.283
0,50

VALENTINI FRANCO-PARTITO VALORE UMANO

487
0,19

LISTA
487
0,19

BARBETTI BRUNA MARIA- PARTITO REPUBBLICANO ITALIANO

196
0,07

ALA LISTA
196
0,07

 

02 – TERNI: maggioritario
Sez scrutinate: 509 di 509 – Ultimo aggiornamento 05/03/2018 alle ore 11:19 – Fonte Ministero dell’Interno

TESEI DONATELLA- COALIZIONE CENTRODESTRA (Candidata ELETTA)

85.065
38,54

LEGA LISTA
46.088
20,88

FORZA ITALIA LISTA
27.386
12,40

FRATELLI D’ITALIA CON GIORGIA MELONI LISTA
10.623
4,81

NOI CON L’ITALIA – UDC LISTA
968
0,43

MORONI MARCO- MOVIMENTO 5 STELLE
61.891
28,04

MOVIMENTO 5 STELLE LISTA
61.891
28,04

MIGNOZZETTI SIMONETTA- COALIZIONE CENTROSINISTRA

56.671
25,67

PARTITO DEMOCRATICO LISTA
51.892
23,51

+EUROPA LISTA
3.392
1,53

ITALIA EUROPA INSIEME LISTA
704
0,31

CIVICA POPOLARE LORENZIN LISTA
683
0,30

CHIARANTI RAFFAELLA- LIBERI E UGUALI
6.607
2,99

LIBERI E UGUALI LISTA
6.607
2,99

SERRANI CLAUDIO- CASAPOUND ITALIA

3.096
1,40

LISTA
3.096
1,40

COLTORTI MAURA- POTERE AL POPOLO!
2.401
1,08

LISTA
2.401
1,08

DI MICELI GIUSEPPA- PARTITO COMUNISTA
1.791
0,81

LISTA
1.791
0,81

MAILIA GABRIELLA– IL POPOLO DELLA FAMIGLIA
1.403
0,63
LISTA
1.403
0,63

TROMBETTA IRMA- ITALIA AGLI ITALIANI
937
0,42
LISTA
937
0,42

TRENTINI MANUELA- PARTITO VALORE UMANO
577
0,26
LISTA
577
0,26

COLAIUDA SANDRO- PARTITO REPUBBLICANO ITALIANO
246
0,11
ALA LISTA
246
0,11

(aggiornato alle ore 12.45)

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