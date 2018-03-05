Elezioni 2018, il quadro generale in Umbria | I dati definitivi
I risultati definitivi divisi per Proporzionale e i 3 grandi gruppi del maggioritario sia per la Camera dei Deputati che per il Senato
Quando manca ormai davvero pochissimo per il computo dei voti definitivo nazionale di questa tornata elettorale delle Politiche 2018, questo è il quadro generale della situazione riepilogativa del voto in Umbria secondo le informazioni fornite dal Ministero dell’Interno.
CAMERA DEI DEPUTATI
UMBRIA – 01: proporzionale
Sez. scrutinate: 1.005 di 1.005 – Fonte Ministero dell’Interno
Indicato per voti e percentuali
COALIZIONE CENTRODESTRA
188.073
36,78
-LEGA LISTA
102.118
20,23
-FORZA ITALIA LISTA
56.813
11,25
-FRATELLI D’ITALIA CON GIORGIA MELONI LISTA
24.912
4,93
-NOI CON L’ITALIA – UDC LISTA
2.484
0,49
-MOVIMENTO 5 STELLE
140.731
27,52
-MOVIMENTO 5 STELLE LISTA
137.919
27,33
–COALIZIONE CENTROSINISTRA
140.665
27,51
-PARTITO DEMOCRATICO LISTA
125.708
24,91
+EUROPA LISTA
9.679
1,91
-CIVICA POPOLARE LORENZIN LISTA
2.122
0,42
-ITALIA EUROPA INSIEME LISTA
1.882
0,37
–LIBERI E UGUALI
15.215
2,97
-LIBERI E UGUALI LISTA
14.845
2,94
MAGGIORITARIO
PERUGIA: maggioritario
Sez scrutinate: 279 di 279 – Fonte Ministero dell’Interno
PRISCO EMANUELE – COALIZIONE CENTRODESTRA (Candidato ELETTO)
57.997
35,38
LEGA LISTA
30.034
18,32
FORZA ITALIA LISTA
17.448
10,64
FRATELLI D’ITALIA CON GIORGIA MELONI LISTA
9.708
5,92
NOI CON L’ITALIA – UDC LISTA
807
0,49
LEONELLI GIACOMO LEONELLI-COALIZIONE CENTROSINISTRA
49.588
30,25
PARTITO DEMOCRATICO LISTA
44.378
27,07
+EUROPA LISTA
3.798
2,31
CIVICA POPOLARE LORENZIN LISTA
828
0,50
ITALIA EUROPA INSIEME LISTA
584
0,35
GIANNETAKIS PAOLA -MOVIMENTO 5 STELLE
41.060
25,05
MOVIMENTO 5 STELLE LISTA
41.069
25,05
MAZZONI ANDREA- LIBERI E UGUALI
5.899
3,59
LIBERI E UGUALI LISTA
5.899
3,59
MARCHINO ISABELLA-POTERE AL POPOLO!
2.853
1,74
LISTA
2.853
1,74
RIBECCO ANTONIO LEONARDO- CASAPOUND ITALIA
1.736
1,05
LISTA
1.736
1,05
IACONO CLAUDIO- IL POPOLO DELLA FAMIGLIA
1.621
0,98
LISTA
1.621
0,98
SALICARI VALENTINA- PARTITO COMUNISTA
1.517
0,92
LISTA
1.517
0,92
SALVATORI LEOPOLDO DETTO LEO- ITALIA AGLI ITALIANI
869
0,53
LISTA
869
0,53
PRESCIUTTI CINTI MARZIO- 10 VOLTE MEGLIO
379
0,23
LISTA
379
0,23
TRIULZI LEONARDO RANIERI- PARTITO VALORE UMANO
245
0,14
LISTA
245
0,14
RONCELLA RITA- PARTITO REPUBBLICANO ITALIANO
144
0,08
ALA LISTA
144
0,08
02 – FOLIGNO: maggioritario
Sez scrutinate: 353 di 353 – Ultimo aggiornamento 05/03/2018 alle ore 09:33 – Fonte Ministero dell’Interno
MARCHETTI RICCARDO AUGUSTO- COALIZIONE CENTRODESTRA(Candidato ELETTO)
66.561
37,43
LEGA LISTA
38.891
21,87
FORZA ITALIA LISTA
19.721
11,09
FRATELLI D’ITALIA CON GIORGIA MELONI LISTA
6.930
3,89
NOI CON L’ITALIA – UDC LISTA
1.019
0,57
DI MANICI PROIETTI GINO- MOVIMENTO 5 STELLE
50.774
28,55
MOVIMENTO 5 STELLE LISTA
50.774
28,55
BOCCI GIANPIERO- COALIZIONE CENTROSINISTRA
47.996
26,99
PARTITO DEMOCRATICO LISTA
43.644
24,54
+EUROPALISTA
2.894
1,62
ITALIA EUROPA INSIEME LISTA
755
0,42
CIVICA POPOLARE LORENZIN LISTA
703
0,39
MURONI ROSSELLA- LIBERI E UGUALI
4.279
2,40
LIBERI E UGUALI LISTA
4.279
2,40
ANDREANI FRANCESCO SAVERIO- CASAPOUND ITALIA
2.041
1,14
LISTA
2.041
1,14
CECCARELLI LUCA-POTERE AL POPOLO
1.729
0,97
LISTA
1.729
0,97
DI BENEDETTO YURI- PARTITO COMUNISTA
1.530
0,86
LISTA
1.530
0,86
CALDARELLI PAOLA – IL POPOLO DELLA FAMIGLIA
1.165
0,65
LISTA
1.165
0,65
CONTICIANI ROBERTA- ITALIA AGLI ITALIANI
848
0,47
LISTA
848
0,47
PRIORELLI VALENTINA- 10 VOLTE MEGLIO
378
0,21
LISTA
378
0,21
BRUDAGLIO DILETTA- PARTITO VALORE UMANO
358
0,20
LISTA
358
0,20
MARSILIANI GLORIA- PARTITO REPUBBLICANO ITALIANO
157
0,08
ALA LISTA
157
0,08
03 – TERNI: maggioritario
Sez scrutinate: 373 di 373 – Ultimo aggiornamento 05/03/2018 alle ore 09:26 – Fonte Ministero dell’Interno
NEVI RAFFAELE- COALIZIONE CENTRODESTRA (Candidato ELETTO)
63.515
37,45
LEGA LISTA
33.193
20,38
FORZA ITALIA LISTA
19.644
12,06
FRATELLI D’ITALIA CON GIORGIA MELONI LISTA
8.274
5,08
NOI CON L’ITALIA – UDC LISTA
658
0,40
RICCETTI LUCIO-MOVIMENTO 5 STELLE
48.897
28,83
MOVIMENTO 5 STELLE LISTA
46.085
28,30
DAMIANO CESARE- COALIZIONE CENTROSINISTRA
43.081
25,40
PARTITO DEMOCRATICO LISTA
37.686
23,14
+EUROPA LISTA
2.987
1,83
CIVICA POPOLARE LORENZIN LISTA
591
0,36
ITALIA EUROPA INSIEME LISTA
543
0,33
IANNONI ANTONIO- LIBERI E UGUALI
5.037
2,97
LIBERI E UGUALI LISTA
4.667
2,86
CAPOGROSSI PAOLA- CASAPOUND ITALIA
2.622
1,54
LISTA
2.510
1,54
CAMUZZI EMILIANO – POTERE AL POPOLO!
2.151
1,26
LISTA
2.015
1,23
CAPPONI BRUNETTI FILIPPO- PARTITO COMUNISTA
1.474
0,86
LISTA
1.423
0,87
ESPOSITO DIEGO- IL POPOLO DELLA FAMIGLIA
1.031
0,60
LISTA
953
0,58
SCARABATTOLI ROBERTA- ITALIA AGLI ITALIANI
711
0,41
LISTA
678
0,41
SALVATI FEDERICO- PARTITO REPUBBLICANO ITALIANO
466
0,27
ALA LISTA
412
0,25
BEI ANGELONI STEFANO- PARTITO VALORE UMANO
318
0,18
LISTA
301
0,18
BRAVI DANIELE- 10 VOLTE MEGLIO
252
0,14
LISTA
222
0,13
SENATO
UMBRIA – 01: proporzionale
Sez scrutinate: 1.005 di 1.005 – Ultimo aggiornamento 05/03/2018 alle ore 09:26 – Fonte Ministero dell’Interno
COALIZIONE CENTRODESTRA
176.526
37,26
LEGA LISTA
96.080
20,28
FORZA ITALIA LISTA
55.131
11,63
FRATELLI D’ITALIA CON GIORGIA MELONI LISTA
23.115
4,87
NOI CON L’ITALIA – UDC LISTA
2.200
0,46
COALIZIONE CENTROSINISTRA
132.094
27,88
PARTITO DEMOCRATICO LISTA
120.714
25,47
+EUROPA LISTA
8.008
1,69
ITALIA EUROPA INSIEME LISTA
1.694
0,35
CIVICA POPOLARE LORENZINLISTA
1.678
0,35
MOVIMENTO 5 STELLE
128.101
27,03
MOVIMENTO 5 STELLE LISTA
128.101
27,03
LIBERI E UGUALI
14.204
2,99
LIBERI E UGUALI LISTA
14.204
2,99
MAGGIORITARIO
01 – PERUGIA: maggioritario
Sez scrutinate: 496 di 496 – Ultimo aggiornamento 05/03/2018 alle ore 11:03 – Fonte Ministero dell’Interno
ZAFFINI FRANCESCO-COALIZIONE CENTRODESTRA (Candidato ELETTO)
91.461
36,13
LEGA LISTA
49.992
19,75
FORZA ITALIA LISTA
27.745
10,96
FRATELLI D’ITALIA CON GIORGIA MELONI LISTA
12.492
4,93
NOI CON L’ITALIA – UDC LISTA
1.232
0,48
GIULIETTI GIAMPIERO- COALIZIONE CENTROSINISTRA
75.423
29,80
PARTITO DEMOCRATICO LISTA
68.822
27,19
+EUROPA LISTA
4.616
1,82
CIVICA POPOLARE LORENZIN LISTA
995
0,39
ITALIA EUROPA INSIEME LISTA
990
0,39
TIZI FRANCESCA- MOVIMENTO 5 STELLE
66.210
26,16
MOVIMENTO 5 STELLE LISTA
66.210
26,16
ORSINI ADOLFO- LIBERI E UGUALI
7.597
3,00
LIBERI E UGUALI LISTA
7.597
3,00
SEBASTIANI FABIO- POTERE AL POPOLO!
3.424
1,35
LISTA
3.424
1,35
FILANGERI SERENELLA- CASAPOUND ITALIA
2.374
0,93
LISTA
2.374
0,93
SCIAMANNA MARCO- IL POPOLO DELLA FAMIGLIA
2.315
0,91
LISTA
2.315
0,91
POLITO MATTEO- PARTITO COMUNISTA
2.308
0,91
LISTA
2.308
0,91
MAIORCA FULVIO CARLO- ITALIA AGLI ITALIANI
1.283
0,50
LISTA
1.283
0,50
VALENTINI FRANCO-PARTITO VALORE UMANO
487
0,19
LISTA
487
0,19
BARBETTI BRUNA MARIA- PARTITO REPUBBLICANO ITALIANO
196
0,07
ALA LISTA
196
0,07
02 – TERNI: maggioritario
Sez scrutinate: 509 di 509 – Ultimo aggiornamento 05/03/2018 alle ore 11:19 – Fonte Ministero dell’Interno
TESEI DONATELLA- COALIZIONE CENTRODESTRA (Candidata ELETTA)
85.065
38,54
LEGA LISTA
46.088
20,88
FORZA ITALIA LISTA
27.386
12,40
FRATELLI D’ITALIA CON GIORGIA MELONI LISTA
10.623
4,81
NOI CON L’ITALIA – UDC LISTA
968
0,43
MORONI MARCO- MOVIMENTO 5 STELLE
61.891
28,04
MOVIMENTO 5 STELLE LISTA
61.891
28,04
MIGNOZZETTI SIMONETTA- COALIZIONE CENTROSINISTRA
56.671
25,67
PARTITO DEMOCRATICO LISTA
51.892
23,51
+EUROPA LISTA
3.392
1,53
ITALIA EUROPA INSIEME LISTA
704
0,31
CIVICA POPOLARE LORENZIN LISTA
683
0,30
CHIARANTI RAFFAELLA- LIBERI E UGUALI
6.607
2,99
LIBERI E UGUALI LISTA
6.607
2,99
SERRANI CLAUDIO- CASAPOUND ITALIA
3.096
1,40
LISTA
3.096
1,40
COLTORTI MAURA- POTERE AL POPOLO!
2.401
1,08
LISTA
2.401
1,08
DI MICELI GIUSEPPA- PARTITO COMUNISTA
1.791
0,81
LISTA
1.791
0,81
MAILIA GABRIELLA– IL POPOLO DELLA FAMIGLIA
1.403
0,63
LISTA
1.403
0,63
TROMBETTA IRMA- ITALIA AGLI ITALIANI
937
0,42
LISTA
937
0,42
TRENTINI MANUELA- PARTITO VALORE UMANO
577
0,26
LISTA
577
0,26
COLAIUDA SANDRO- PARTITO REPUBBLICANO ITALIANO
246
0,11
ALA LISTA
246
0,11
(aggiornato alle ore 12.45)