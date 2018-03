Elezioni 2018, ecco i nuovi parlamentari umbri

Con un po’ di batticuore e ancora qualche incertezza, visto il complesso sistema dei resti legato alle soglie di sbarramento ed ai “vasi comunicanti” all’interno della coalizione (le Prefetture stanno effettuando i conteggi, visto che il calcolo avviene su base nazionale), gli umbri stanno conoscendo i loro nuovi rappresentanti in Parlamento. Salvo, almeno, clamorosi riconteggi.

Nel listino proporzionale il Pd (all’asciutto nelle sfide dell’uninominale), porta alla Camera Anna Ascani. Più incerto il posto per il secondo in lista, l’altro altotiberino Walter Verini. Inizialmente le proiezioni informali del partito lo davano “ripescato” grazie ai resti nazionali. Convinzione che però è venuta attenuandosi con il passare delle ore, fino alla sfiducia prevalente. Il capolista Matteo Renzi ha annunciato che sarà il senatore di Firenze. Lasciando così il posto al sindaco di San Gemini Leonardo Grimaldi, che affiancherà Nadia Ginetti. Sempre che scatti il secondo seggio. Altrimenti, sarà solo la ex sindaco di Corciano ad andare (tornare nel suo caso) a Roma.

La Lega annuncia i suoi quattro rappresentanti. Ai vincitori delle sfide all’uninominale (Donatella Tesei per il Senato e Riccardo Marchetti per la Camera), partono per Roma Luca Briziarelli dal Trasimeno (direzione Palazzo Madama) ed il vice sindaco di Nocera Umbra Virginio Caparvi (Camera).

Forza Italia, insieme al trionfatore del collegio numero 3 (Terni-Spoleto) della Camera, Raffaele Nevi, si presenterà a Roma con le due capolista al Senato e alla Camera, rispettivamente Fiammetta Modena e la coordinatrice regionale Catia Polidori.

Fratelli d’Italia ha rischiato ed è stata premiata, con la doppia vittoria nel Perugino dei suoi alfieri, Emanuele Prisco, che stacca il biglietto per la Camera superando il segretario dem Leonelli, e Franco Zaffini, spinto al Senato da una valanga di voti anche nell’Alto Tevere del rivale Giulietti. Addirittura Eleonora Pace spera in ingresso all’ultima chiamata utile.

Il Movimento 5 stelle si ritrova partito di maggioranza relativa in Umbria e conferma il senatore Stefano Lucidi ed i deputati Tiziana Ciprini e Filippo Gallinella (quest’ultimo dovrà attendere l’ufficialità della Prefettura) in base al voto proporzionale al proporzionale.

Pertanto, questi i 7 neo senatori umbri : Donatella Tesei e Luca Briziarelli (Lega), Franco Zaffini (FdI), Fiammetta Modena (FI), Nadia Ginetti e Leonardo Grimaldi (Pd), Stefano Lucidi (M5S).

: Donatella Tesei e Luca Briziarelli (Lega), Franco Zaffini (FdI), Fiammetta Modena (FI), Nadia Ginetti e Leonardo Grimaldi (Pd), Stefano Lucidi (M5S). I 9 neo deputati: Riccardo Marchetti e Virginio Caparvi (Lega), Raffaele Nevi e Catia Polidori (FI), Emanuele Prisco (FdI), Anna Ascani, Tiziana Ciprini e Filippo Gallinella (M5S). Con il possibile approdo di Walter Verini (Pd).

Quanto al risiko dei territori, Perugia sarà rappresentata dall’assessore comunale Emanuele Prisco (che a dispetto delle valutazioni fatte da alcuni colleghi in Giunta, sembra intenzionato a prestare la propria opera all’interno di Palazzo dei Priori), dall’azzurra Fiammetta Modena, dai pentastellati Ciprini e Gallinella (toscano di nascita), dalla corcianese Ginetti. E da Zaffini, cuore diviso a metà tra Spoleto e, appunto, Perugia.

Come metà spoletino e metà ternano, stavolta, è il pentastellato Lucidi. Ternano purosangue l’azzurro Raffaele Nevi. Della provincia di Terni anche Leonardo Grimaldi, se sarà della partita.

Fa la voce grossa anche l’Alto Tevere, con Riccardo Marchetti, Catia Polidori, Anna Ascani. Più, eventualmente, Walter Verini. Il Trasimeno porta Briziarelli, il Folignate la montefalchese Tesei, la fascia appenninica Caparvi.

L’elezione di Raffaele Nevi porta Maria Rosi in Consiglio regionale. La sconfitta di Leonelli ferma invece la steffetta con Alessia Dorillo.

Aggiornato alle 22:45

Stampa