Elezioni 2018, l’Umbria al voto | Affluenza alle urne a mezzogiorno

Aggiornamento delle 12:00 – Arrivano i primi dati dal Ministero dell’Interno i primi dati di affluenza alle urne in Umbria.

A mezzogiorno si è recato a votare in media il 19,98% degli aventi diritto in regione: il 20,13% nella provincia di Perugia e il 19,73% in quella di Terni quando sono arrivati dati di 72 comuni su 92

Seggi regolarmente insediati e urne aperte alle 7 di questa mattina nei 92 comuni dell’Umbria per l’elezione dei propri rappresentanti in Camera dei Deputati e Senato della Repubblica. 59 nella provincia di Perugia e 33 in quella di Terni

Sono 672.314 gli umbri che oggi, 4 marzo, hanno diritto a esprimere il proprio voto per scegliere i deputati. Un numero di poco inferiore, 625.193, coloro che potranno votare per i senatori. In questo caso infatti bisogna aver compiuto 25 anni.

Sedici in totale i rappresentanti che l’Umbria potrà esprimere in Parlamento: 9 seggi da deputato (3 con l’uninominale e 6 con il proporzionale) e 7 per il Senato (2 con l’uninominale e 5 con il proporzionale).

In base alla nuova legge elettorale, si vota con un sistema misto, che assegna cioè i seggi in modo proporzionale in base al listino dei singoli partiti, secondo l’ordine in lista, e con le sfide uninominali, nei cinque collegi in cui è stata suddivisa l’Umbria: tre per la Camera e due per il Senato

I primi dati di affluenza saranno disponibili a partire da mezzogiorno, per poi aggiornarsi alle 19:00 e definitivamente alla chiusura delle urne che avverrà alle 23:00 di questa sera.

Articolo in aggiornamento

