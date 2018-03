Elena Tommasuoli “madrina di guerra”, domani conferenza a Foligno

L’Associazione Nazionale Mutilati ed Invalidi di Guerra, in collaborazione con il Rotary Club di Foligno e con il patrocinio del Comune di Foligno, organizza per venerdì 9 marzo a Foligno (dalle 9,30 alla Casa del Mutilato, via Piermarini 2) una conferenza sul tema della figura femminile nel primo conflitto mondiale, in particolare di Elena Tommasuoli, ‘madrina di guerra’.

Questa figura nasce durante la prima guerra mondiale nell’ottica di favorire il rapporto epistolare con i soldati al fronte, portare loro conforto e trasmettere l’abbraccio e la solidarietà del popolo italiano. La conferenza sarà preceduta dai saluti di Fiorella Agneletti, presidente di Anmig Foligno, Salvatore Ferocino, presidente Rotary Foligno, Rosella Neri, dirigente scolastico del liceo ‘Frezzi’ di Foligno, e di Maura Franquillo, assessore alla memoria del Comune di Foligno. Sono previsti gli interventi di Remo Gasperini, presidente Anmig Umbria (la donna nella prima guerra mondiale), Elena Laureti, centro ricerche Frezzi (biografia di Elena Tommasuoli), Paola Tedeschi, Accademia Fulginia (presentazione del libro digitale). Alle 12 studenti del liceo ‘Frezzi’ leggeranno le lettere alla madrina.

