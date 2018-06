E’ morto l’avvocato Fabrizio Leonelli

Lutto nel mondo forense e della politica perugina e regionale per la morte di Fabrizio Leonelli, colto da malore a 73 anni. Noto avvocato civilista, specializzato in diritto commerciale, viene ricordato dal presidente dell’Ordine degli avvocati, Gianluca Calvieri, come “un’icona”, “geniale, istrionico, diverso dagli altri”.

Il Foro perugino ha espresso sentito cordoglio alla famiglia di Fabrizio Leonelli ed in particolare al figlio Giacomo, anch’egli avvocato e consigliere regionale. Partecipazione al lutto che ha colpito l’esponente del Pd e la sua famiglia è stata manifestata, a nome di tutta l’Assemblea, dalla presidente del Consiglio regionale dell’Umbria, Donatella Porzi.

Alla famiglia Leonelli giungano anche le condoglianze e la vicinanza della redazione di Tuttoggi.info.

