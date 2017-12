Due giorni di ingresso gratuito per visitare la Calamita Cosmica

Il nuovo anno, per Foligno, si apre all’insegna della cultura e dell’arte, grazie allo speciale regalo per le festività che la Fondazione Cassa di Risparmio di Foligno farà a folignati e visitatori.

Nella giornata di lunedì primo gennaio – dalle ore 15.30 alle 18.30 – e martedì 2 gennaio – dalle ore 10.30 alle 12.30 – e nel pomeriggio – dalle 15.30 alle 18.30 – sarà infatti possibile visitare, del tutto gratuitamente, l’orginale quanto affascinante opera ‘Calamita Cosmica’ di Gino De Dominicis.

A darne l’annuncio, è stato lo stesso presidente Gaudenzio Bartolini, nel corso del consueto incontro di fine anno con la stampa locale.

L’opera, affettuosamente conosciuta come ‘scheletrone’ è di proprietà dalla Fondazione Carifol, ed è tornata nella sua sede, all’ex Chiesa dell’Annunziata in via Garibaldi, dopo una lunga trasferta a Firenze dove è stata esposta in occasione della rassegna ‘Ytalia – Energia, Pensiero, Bellezza’.

Al rientro dalle rive dell’Arno a quelle del Topino, è stata eseguita una accurata operazione di restauro grazie ad un intervento conservativo fortemente voluto dall’Ente di Palazzo Cattani.

Il presidente Gaudenzio Bartolini, proprio “nell’ottica di promuovere l’arte e la conoscenza del patrimonio artistico, ha ritenuto importante aprire l’ex Chiesa dell’Annunziata alla città, indicendo un Open Days nei giorni 1 e 2 gennaio, come avvenne nell’aprile del 2011 in occasione dell’inagurazione dell’ex struttura religiosa” in via Garibaldi accanto al Politeama Clarici ed al Comando dei Carabinieri.

“Il nostro obiettivo – dichiara Bartolini – è quello di far conoscere a un sempre maggior numero di persone l’arte, nelle sue diverse declinazioni, e di permettere ad un pubblico sempre più ampio, di poter apprezzare un’opera del livello della Calamita Cosmica, che è qui nel cuore di Foligno. Abbiamo programmato queste due giornate – sottolinea Bartolini – proprio nel periodo delle festività, per consentire a folignati e turisti di rivedere, per chi già l’avesse già vista, e vedere per la prima volta, per chi

non l’avesse ancora fatto, un’opera che non ha eguali nel mondo, e che ha fatto parlare di sè, promuovendo così anche la stessa città di Foligno”.

Alla mostra “Ytalia. Energia, pensiero, bellezza” promossa dal Comune di Firenze ed organizzata da Mus.e è stata infatti l’opera in assoluto più fotografata.

La Calamita Cosmica è considerata una della più importanti testimonianze della scultura italiana del XX secolo, è uno dei capolavori dell’artista Gino De Dominicis, protagonista dell’arte italiana del secondo dopoguerra, personalità eccentrica ed enigmatica.

“Abbiamo voluto coinvolgere anche le scuole – anticipa il presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Foligno – con l’auspicio che tale opportunità possa essere quanto più diffusa e partecipata”.

Con l’occasione, Bartolini ha ringraziato anche la società strumentale ‘Centro per la cultura e lo sviluppo economico srl’ in ragione del “costante e puntuale lavoro di promozione e produzione di eventi culturali nell’ambito dell’arte contemporanea, e per la collaborazione volta al sucesso dei tanti appuntamenti culturali”.

Stampa