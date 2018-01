Droga per lo “sballo”, carabinieri identificano 10 ragazzi

Un giovane denunciato per spaccio, altri 9 segnalati quali assuntori | L’operazione dei carabinieri di Valfabbrica, ritirata anche una patente

Pensavano di festeggiare il nuovo anno “sballandosi” con vari tipi di droga, ma non avevano fatto i conti con i carabinieri di Valfabbrica. L’intervento dei militari, sicuramente non gradito dai ragazzi, ha portato al recupero di numerose dosi di stupefacente, pronte per l’assunzione, e ha permesso, in poco tempo, di segnalare alla Prefettura di Perugia quali assuntori, ben 9 ragazzi, di denunciarne uno per spaccio e ritirare una patente per guida sotto effetto di stupefacenti. In totale sono stati recuperati 13 grammi di droga, tra hashish, marijuana e cocaina.

