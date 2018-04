I Draghi del rugby donano il sangue per festeggiare la vittoria

I Draghi de La Supergomma di coach Pariboni hanno voluto festeggiare la recente vittoria del campionato di Serie C2 Umbria-Marche anche con un gesto di solidarietà che ha coronato un anno ricco di impegno e soddisfazioni. Questa mattina (sabato 14 aprile) la formazione ternana Terni Rugby ha colorato di “rossoverde” il Centro Raccolta Sangue dell’ospedale Terni con una donazione di squadra da parte di Scaccetti, Lausi, Gobbo, Arca, Giorgini, Canulli, Carapis, Pietrelli e Isidori. Una scelta non nuova per i Draghi che da anni collaborano con l’Avis Terni per fornire un contributo al fine di migliorare la salute della collettività.

Il dottor Augusto Scaccetti, direttore del Servizio Immunotrasfusionale di Terni, ricorda ai cittadini che il Centro raccolta sangue è aperto dal lunedì al sabato dalle ore 7,30 alle 11, mentre le prossime aperture domenicali sono programmate per il 20 maggio e il 15 luglio 2018. Si ricorda che il servizio domenicale funzionerà solo su prenotazione per un minimo di 15 prenotazioni.

È possibile prenotarsi entro il venerdì precedente (16 marzo) chiamando l’Avis comunale di Terni allo 0744-400118, la Croce Rossa di San Gemini al 393-8850056 oppure il Sit di Terni allo 0744-205679 dal lunedì al sabato dalle ore 7,30 alle ore 13.

