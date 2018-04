Don Matteo 11, ultima puntata al Teatro Nuovo con Terence Hill e gli altri attori

Volge al termine Don Matteo 11, la fortuna fiction in onda il giovedì sera su Rai Uno e che anche ieri sera ha raggiunto risultati importanti in termini di ascolti. Per questo giovedì prossimo, 19 aprile, in occasione della messa in onda dell’ultima puntata, “Il bambino di Natale“, il cast e la produzione torneranno a Spoleto per assistere tutti insieme alla proiezione. L’appuntamento, aperto alla cittadinanza, si terrà al Teatro Nuovo “Gian Carlo Menotti” con un maxi schermo anche nel piazzale antistante.

Per entrare a teatro è obbligatoria la prenotazione. L’indicazione dei nominativi di ciascun partecipante per cui si intende prenotare il posto sarà possibile a partire da oggi venerdì 13 aprile tramite Facebook, andando nella pagina del Comune di Spoleto (facebook.com/ComunediSpoleto) dove sarà attivata nel pomeriggio una campagna di comunicazione ad hoc, oppure chiamando l’ufficio del turismo ai numeri 0743. 218620 – 21 o scrivendo all’indirizzo emailfront.iat@comunespoleto.gov.it.

Tra i presenti dovrebbero esserci sia Terence Hill (che in questi giorni sta anche promuovendo il suo nuovo film) che gli altri protagonisti della serie televisiva, a partire da Maria Chiara Giannetta che interpreta il capitato dei carabinieri Anna Olivieri, Maurizio Lastrico (il pm Marco Nardi), ma anche Maria Sole Pollio (Sofia) e Federico Russo (Seba) come Pietro Pulcini (Ghisoni) e Domenico Pinelli (Zappavigna). La proiezione pubblica e la presenza dei rappresentanti della produzione, la Lux Vide, potrebbe anche essere l’occasione per annunciare l’edizione numero 12 di Don Matteo, che sembra si farà, anche se questa stagione ha comunque visto un calo di ascolti, pur registrando oltre 6 milioni di spettatori (ieri sera il 26% di share).

Di certo l’ultima puntata sarà ricca di colpi di scena, dopo quella di ieri sera culminata con il bacio tra Sofia (Maria Sole Pollio) e Seba (Federico Russo) e vedrà protagonista il piccolo Cosimo (Federico Ielapi), gravemente malato che esprimerà un desiderio, con il maresciallo Cecchini (Nico Frassica) che cercherà di esaudirlo. E qui entrerà in scena la slitta natalizia realizzata dal gruppo di San Martino in Trignano appositamente per la fiction. A Spoleto, quindi, arriverà il Natale, anche se fuori stagione, compresa la neve in piazza Duomo.

Ma questo ultimo appuntamento con Don Matteo 11 servirà anche a chiarire la situazione sentimentale di Anna (Maria Chiara Giannetta). Il capitano cederà a Giovanni (Cristiano Caccamo) tornato dal seminario che le chiederà di sposarlo, oppure si dichiarerà a Marco (Maurizio Lastrico) nonostante la love story di quest’ultimo con sua sorella Chiara (Teresa Romagnoli)?

Aggiornato alle 15.39

Stampa