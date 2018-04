Domenica 15 al Centro Speranza doppio appuntamento con la solidarietà

Associazione “Green Heart” e Fondazione Cassa di Risparmio di Perugia a fianco delle persone con disabilità

Una rappresentazione in dialetto perugino per portare allegria e solidarietà. In questo modo, il gruppo teatrale “Green Heart” ha scelto di aiutare il Centro Speranza di Fratta Todina. Lo spettacolo dal titolo “N’so più ta che santo arcomandamme «Succede anche a te?»” si svolgerà domenica 15 aprile alle ore 17 nella tensostruttura della struttura socio sanitaria gestita dalle Congregazione delle Suore Ancelle dell’Amore Misericordioso.

Una realtà, quella presente ormai dal 1984 nel centro storico del piccolo comune, che svolge la propria attività all’interno di palazzo Altieri, occupandosi di accoglienza e promozione della vita delle persone con disabilità, attraverso un servizio diurno e privato di tipo riabilitativo e socio-riabilitativo ed educativo.

Al termine dello spettacolo, alla presenza delle autorità locali, si terrà la celebrazione d’inaugurazione del nuovo pulmino nell’ambito del progetto “La disabilità viaggia sicura” cofinanziato dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Perugia. L’acquisto del nuovo automezzo permetterà al Centro Speranza di fornire il trasporto utile a creare le condizioni per una migliore qualità della vita dei ragazzi con disabilità. Per la Fondazione interverrà la dr.ssa Laura Sensini membro del Comitato di Indirizzo della Fondazione che, da anni, affianca il Centro Speranza nella promozione di progetti dedicati alle persone con disabilità.

La direzione del Centro Speranza si dice “pronta a consolidare la cooperazione con tutti quei soggetti che, in qualche modo, possono contribuire a realizzare progetti fondamentali per la promozione della vita e del benessere delle persone con disabilità.”

Lo spettacolo ad ingresso gratuito, è una commedia in due atti di Stefano Federici, con intermezzo d’intrattenimento, tra il primo e il secondo atto, a cura di “2×1 – Il duo più pazzo del mondo” di Materni Andrea e Massimo Amadio. Pur essendo a ingresso libero, i posti per lo spettacolo sono limitati. Per questo gli organizzatori rendono noto che è possibile già da ora e fino al 12 aprile, ritirare i biglietti d’invito. Per informazioni è possibile telefonare allo 075/8745511. La serata sarà anche l’occasione per raccogliere offerte e donazioni spontanee. Il ricavato sarà devoluto in beneficenza allo stesso Centro Speranza. L’appuntamento, per il 15 aprile, è alle 17 nella sede del Centro, nel nucleo storico di Fratta Todina.

