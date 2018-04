Dissesto a Terni, il Prefetto De Biagi incontra commissari di liquidazione

Nella mattinata odierna, il Prefetto Paolo De Biagi ha incontrato i componenti della commissione straordinaria di liquidazione che il Presidente della Repubblica ha nominato per l’amministrazione della gestione e dell’indebitamento pregresso, nonché per l’adozione di tutti i provvedimenti per l’estinzione dei debiti del Comune di Terni.

I Commissari, nominati a seguito della deliberazione di dissesto del Comune di Terni, sono il dott. Massimiliano Bardani, Dirigente del Ministero dell’Economia e delle Finanze, la dott.ssa Eleonora Albano, Viceprefetto aggiunto in servizio presso il Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali del Ministero dell’Interno, e la dott.ssa Giulia Collosi, Segretario comunale.

Ai predetti componenti sono conferiti i poteri di cui all’articolo 253 del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali approvato con il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Ai Commissari, che si sono insediati oggi nell’incarico presso il Comune capoluogo, il Prefetto ha augurato un proficuo svolgimento del delicato incarico loro affidato.

All’incontro hanno partecipato anche il Commissario straordinario del Comune, Prefetto Antonino Cufalo, e i due sub-commissari, dott. Andrea Gambassi e dott..Emanuele D’Amico.

