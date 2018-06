Disinfestazione contro le zanzare nel Comune tifernate, quando e dove

Con l’arrivo dell’estate torna a Città di Castello la campagna di disinfestazione contro le zanzare, che avrà luogo durante le ore notturne di martedì 3 luglio e mercoledì 4 luglio dalla società Quark.

Il prodotto impiegato per la disinfestazione adulticida è “Adicip10” a base del principio attivo “Cipermetrina”. Ai cittadini si raccomanda di: tenere chiuse le finestre durante la notte dell’intervento e ricoverare all’interno delle abitazioni gli animali domestici. La disinfestazione non verrà effettuata in prossimità di orti e giardini.

Il primo intervento di disinfestazione adulticida, a partire dalla Mezzanotte di martedì 3, riguarderà: il centro storico, la zona 167, Fontecchio, quartiere Salaiolo e La Tina, ospedale e Montedoro, Meltina, Graticole, Titta, Badiali, Grumale, Riosecco, Polizia stradale, zona industriale Nord, Cerbara, Pulciarati, Giove, Piosina, Vingone, Lerchi, Nuvole, Vallurbana, Fraccano, Bocca Serriola, Passerina, Ripole e Farineto.

Mercoledì 4 luglio la campagna si conclude con Villaggio musicale, Rignaldello, Casella, Depuratore, Zoccolanti, Garavelle, Laghi Spada, Croce di Castiglione, San Secondo, Fabbrecce, Trestina, Cornetto, Promano, Cinquemiglia, San Maiano e Santa Lucia, Bonsciano, Petrelle, San Leo Bastia, San Pietro a Monte, Muccignano, Badia Petroia, Morra, Volterrano e Lugnano.

