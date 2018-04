“Dipingo fiori per non farli morire”, il 24 aprile la mostra di Maura Coltorti MAU

Inaugura martedì 24 aprile alle ore 18 a Spoleto nelle sale espositive del Palazzo Comunale, in Via di Visiale n. 1, la mostra di MAU (Maura Coltorti) “DIPINGO FIORI PER NON FARLI MORIRE”, circa cinquanta tele dipinte con tecnica mista, acrilico e collage, realizzate a partire dal 2015 che mutuano l’accattivante impatto estetico dalle tendenze artistico-espressive più attuali dell’arte contemporanea declinando, su supporti tradizionali, suggestioni d’Arte Urbana nelle sue diverse sfaccettature.

Un Graffiti Writing Anti-Effimero, potrebbe essere definito il suo modo di dipingere, considerando che le immagini create dall’artista spesso ruotano attorno a messaggi fissati su tela e non estemporaneamente sui muri dei contesti urbani, non esposti quindi alla breve durata dovuta a dilavamento o cancellazione.

L’ultima produzione di MAU è, del resto, l’evoluzione di un percorso che parte da lontano e che, come restauratrice e decoratrice d’interni attiva dagli anni Ottanta e depositaria di un patrimonio di tecniche consolidate, l’ha vista avvicinarsi in questi ultimi anni ai nuovi linguaggi, sperimentare nuove strade rifacendosi a quel diffuso movimento che dalla Pop Art muove verso la Street Art, quest’ultima sviluppatasi sul finire del Novecento come fenomeno giovanile underground e divenuta dai primi decenni del Duemila corrente artistica vera e propria.

Nelle opere di MAU il tema dell’effimero/anti-effimero non ha solo un portato tecnico. A dare maggiore spessore e contenuto alle immagini c’è il richiamo a temi politici o inerenti l’ambito socio-antropologico, una temperatura che riporta al Graffiti Writing sviluppato negli Stati Uniti sul finire degli anni Sessanta con scritte, ad esempio, contro la guerra in Vietnam. Nelle tele di Mau, forma e sostanza si fondono, talvolta sottilmente, in immagini che profumano di impegno civile, sociale o che alludono ad una identità storica e che, scaturendo da un’artista donna, si declinano anche in omaggio a iconiche figure femminili. La mostra, il cui titolo richiama una celebre frase attribuita a Frida Kahlo, è dedicata al ricordo dello zoologo e naturalista spoletino Bernardino Ragni, recentemente scomparso. Sarà visitabile fino al 1° maggio 2018.

Spazio espositivo: Palazzo Comunale, Spoleto, Via di Visiale, n. 1

Titolo dell’evento: “Dipingo fiori per non farli morire”

Data di vernissage: 24 aprile 2018

Data di chiusura: 1° maggio 2018

Abstract di presentazione: circa cinquanta tele dipinte da MAU (Maura Coltorti) con tecnica mista, acrilico e collage, realizzate a partire dal 2015 che declinano, su supporti tradizionali, suggestioni d’Arte Urbana nelle sue diverse sfaccettature.

Orari di apertura: ore 16:00 – 19:30 ingresso libero

Orario del vernissage: ore 18

Maura Coltorti, in arte MAU, dopo aver conseguito il diploma all’istituto d’arte “Leoncillo Leonardi” di Spoleto si è specializzata in restauro e decorazioni di interni e di elementi di arredo.

