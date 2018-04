Diamante Nero, boom di presenze alla Pedalata Ecologica di Mtb Club Spoleto e ProLoco Scheggino

Grande apprezzamento per manifestazioni, in contesti paesaggistici ineguagliabili, come la GreenWay del Nera

Sicuramente la splendida giornata e l’aria primaverile, che tutto risveglia, hanno contribuito al successo della manifestazione, ma ben pochi si aspettavano gli oltre cento bikers che si sono presentati al via della pedalata ecologica messa in campo dal comitato organizzatore de La SpoletoNorcia… in MTB in collaborazione con il Comune e la Pro Loco di Scheggino, in occasione della XIII edizione del Diamante Nero.

Un boom di partecipazioni senza un particolare battage pubblicitario che, ove ce ne fosse bisogno, sta lì a testimoniare la forza del marchio “SpoletoNorcia… in MTB”, ma, soprattutto, l’apprezzamento della gente per queste manifestazioni, in contesti paesaggistici ineguagliabili, come la GreenWay del Nera, altro asset fondamentale (insieme alla Vecchia Ferrovia) nella rete ciclabile umbra, sulla quale sarebbe giusto e opportuno che la Regione lavorasse in un’ottica di rilancio dell’economia del territorio.

Senza dimenticare che i cento bikers, giunti anche da altre regioni, oltre ad essere estasiati dal susseguirsi dei paesaggi, hanno visto il meritato traguardo niente di meno che sotto la Cascata delle Marmore, prima del rientro nel centro di Scheggino; e le reazioni positive hanno convinto il comitato organizzatore a ripetere questa esperienza il prossimo anno.

Ora si tornerà a pedalare il 25 aprile con la classicissima “Spoleto in Bici”, con un occhio già al 2 settembre, con la V edizione de La SpoletoNorcia…in MTB.

