Deruta, 24 artisti a confronto nell’Antica Fornace Grazia

Si terrà domani, sabato 24 marzo 2018 alle ore 17.30, presso il suggestivo spazio dell’Antica Fornace Grazia di Deruta, l’evento d’arte “Contemporanea”, organizzato dall’associazione culturale “La Casa degli Artisti” di Perugia, in collaborazione con il Comune di Deruta.

La mostra sarà ospitata all’interno dell’Antica Fornace fino al 22 aprile 2018 e vedrà il coinvolgimento di ben ventiquattro artisti, differenti tra loro per tecniche e poetica. Come in quasi tutti gli eventi dell’associazione “La Casa degli Artisti”, anche questo prevede una sezione interamente dedicata ai bambini.

Durante la manifestazione si svolgeranno anche piccoli eventi collaterali: sabato 31 marzo “Piccoli artisti all’opera: dipingiamo in fornace con la cioccolata”; sabato 14 aprile “Tavola rotonda: L’evoluzione della ceramica dal Medioevo ad oggi”; domenica 22 aprile “Presentazione del libro “Polline” di Francesca Tombari con mandala di Carla Medici.

L’inaugurazione di sabato vedrà la presenza di Fabrizio Fabbroni, con i rappresentanti della Regione Umbria, Provincia di Perugia e del Comune di Deruta. L’ingresso è libero.

