Derby tra “squadre sorelle” presentando Assisi for peace

Grande successo per l’iniziativa voluta da ACD Assisi, ACD Viole e Assisi for Peace allo Stadio degli Ulivi

La Città di Assisi riscopre lo Stadio degli Ulivi. Ieri, domenica 28 gennaio, oltre trecento cittadini hanno deciso di trascorrere in gradinata quella che è stata una bellissima giornata di sole, sport e divertimento. All’andata ha vinto l’ACD Assisi. Al ritorno l’ACD Viole. Il derby fra le squadre sorelle si è concluso con la schiacciante vittoria dello sport quale motivo di incontro e aggregazione.

“Ringrazio tutti i cittadini che hanno raccolto l’invito a partecipare al derby” sottolinea Giorgio Gasparrini, Presidente dell’ACD Assisi “giocare alla presenza di un pubblico numeroso e entusiasta è stato molto importante per i ragazzi della squadra. I tifosi sono un elemento indispensabile per il calcio. Ieri la Città di Assisi ha dimostrato con grande energia che il tessuto sociale che ruota intorno ai giovani e allo sport esiste e può fare la differenza”.

“Mi auguro che l’entusiasmo respirato ieri possa soltanto aumentare da ora in avanti” aggiunge Emanuele Bastianini, Presidente dell’ACD Viole “lo stadio è uno spazio comune aperto a tutti, che si frequenta per svolgere dell’attività sportiva, ma anche per trascorrere del tempo libero all’aria aperta insieme alla famiglia e agli amici. Come è successo ieri. Ogni partita non è altro che un piccolo grande evento associativo, prezioso momento di incontro e confronto”.

Il derby di ieri, infatti, è stato occasione di presentazione per Assisi for Peace, progetto nato per contribuire allo sviluppo del tessuto sociale che ruota intorno ai giovani e allo sport, facendosi forte del messaggio di pace che la Città di Assisi rappresenta nel mondo. I cittadini presenti hanno ricevuto il calendario 2018 che Assisi for Peace ha realizzato per raccogliere fondi utili a sostenere le attività sportive dei ragazzi in campo. Progetti, da sostenere o realizzare, riguardanti i giovani e lo sport possono essere suggeriti a Assisi for Peace tramite l’indirizzo di posta elettronica info.assisiforpeace@gmail.com

