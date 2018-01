Decathlon, al via alla raccolta dei curriculum | Come candidarsi

Se siete alla ricerca di un lavoro, aggiornate il vostro curriculum. Conto alla rovescia, o quasi, per l’inaugurazione del nuovo Villaggio dello Sport che sorgerà a Olmo. In particolare, il nuovo negozio a firma Decathlon, che dovrebbe inaugurare prima di Pasqua, il 23 marzo, rappresenterà un’occasione di lavoro per circa un centinaio di persone. Proprio nei giorni scorsi, sul sito internet del Gruppo francese, sono apparsi i primi annunci di ricerca di personale per la sede di Olmo in “via dei Trattati di Roma”.

Il villaggio

Di fatto la costruzione dell’enorme stabile, affidata alla Stargest srl, sorto in tempi record a cavallo tra i Comuni di Perugia e Corciano potrebbe inaugurare alla fine di marzo, quindi prima di Pasqua che cade il primo di aprile. Un’area, quella del Villaggio che va da Olmo fino alle Quattro Torri, davvero imponente: 15mila metri quadrati coperti e 11 ettari scoperti, dei quali 5 desinati a parco ed aree verdi. Alla fine di dicembre, nel parco sono stati piantati 100 cipressi che faranno compagnia ad altre piante autoctone come lecci e platani. Oltre allo store Decathlon, ci sarà un altro grande spazio commerciale, dove si insedierà un altro marchio con cui, al momento sono ancora in atto le trattative. Il costo complessivo dell’opera? Quasi 5 milioni di euro.

Le assunzioni

La prima tranche di assunzioni dovrebbe riguardare 70 assunzioni per poi diventare 100 quando il grande store dedicato allo sport andrà a regime. Ma quali saranno le figure professionali necessarie al punto vendita? Gran parte dei contratti interesseranno il personale di vendita, in particolar modo commessi e cassieri.

Candidature

Al momento, sul sito internet del Gruppo è aperta la selezione per la figura di sport advisor ovvero l’addetto alle vendite. Questa figura professionale, come spiegato nel portale ufficiale di Decathlon, si occupa prevalentemente di accoglienza clienti, accompagnandolo all’interno del proprio reparto di appartenenza, spiegando le funzioni dei diversi prodotti e portando il cliente ad acquistare il prodotto giusto per soddisfare le proprie esigenze. E’ di sua competenza anche la gestione dello stock a scaffale. Diversi i reparti interessati all’interno del punto vendita. Tra le qualità richieste passione per lo sport e flessibilità oraria. Gli interessati alle assunzioni potranno candidarsi online direttamente alla pagina dedicata alle carriere Lavora con noi del Gruppo e cliccando sulla figura “sport advisor“. Per facilitare il recruiting, sembra che la raccolta delle candidature sarà effettuata anche “a mano” sfruttando una postazione nel centro storico di Perugia dove gli interessati potranno consegnare la domanda di assunzione.

