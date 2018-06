De Augustinis proclamato sindaco “Ora al lavoro, volendo gli spoletini ci sanno fare” | Foto

Proclamazione ufficiale a sindaco di Spoleto, questa mattina, per Umberto De Augustinis. A leggere il provvedimento dell’Ufficio centrale elettorale (presieduto dal giudice del tribunale di Spoleto Tommaso Sdogati) è stato il segretario generale del Comune, Mario Ruggieri. Una breve cerimonia svoltasi nell’ufficio del sindaco, alla presenza di diversi candidati e sostenitori della coalizione che ha vinto il ballottaggio (con 7.987 voti contro i 7.901 ottenuti da Camilla Laureti). Presente alla proclamazione anche lo stesso magistrato Sdogati.

“Ora – ha esordito il neo sindaco De Augustinis – dobbiamo mettere assieme la squadra, dobbiamo fare tante cose, soprattutto ci dobbiamo occupare di Spoleto. Tutti quanti si aspettano che ora facciamo molte cose, saranno in linea con quello che abbiamo detto, speriamo che la provvidenza ci assista, speriamo che saremo tutti insieme a fare questo percorso. Abbiamo già detto che cercheremo di risolvere tutte le situazioni che hanno creato disagio ai cittadini e soprattutto cercheremo di dare rassicurazioni sul loro futuro“. Rivolto ai suoi candidati e supporter, il nuovo primo cittadino ha aggiunto: “Ho avuto tutti voi come amici e ne sono fiero, ci sono stati apporti costruttivi, adesso mi aspetto la stessa costruttività, amicizia ed impegno. Lo so che volendo gli spoletini ci sanno fare, e gli amici ancor di più”.

Il sindaco, entro dieci giorni a partire da oggi, dovrà convocare la prima seduta del Consiglio comunale che dovrà tenersi entro dieci giorni dalla data di convocazione. A presiederla sarà il consigliere più votato, Stefano Lisci, in attesa dell’elezione del nuovo presidente del Consiglio.

Tra i presenti questa mattina a palazzo comunale i coordinatori di Lega, Sandro Cretoni, Forza Italia, Aldo Tracchegiani, Fratelli d’Italia, Rosario Murro. Arrivato per un saluto anche il presidente della Fondazione Carispo, Sergio Zinni. Al fianco di De Augustinis pure l’avvocato Salvatore Finocchi, suo amico e sostenitore, e l’ormai ex assessore (unico della passata Giunta in odore di riconferma) Angelo Loretoni. Immancabili anche le “spalle” del neo sindaco in tutte queste settimane, Alessandro Cretoni (per il quale sarebbe in ballo il posto da vicesindaco) e Giampaolo Emili, non candidato ma che potrebbe trovare un ruolo di rilievo in Giunta o in qualche partecipata.

Oltre al breve discorso, c’è stato spazio anche per un brindisi, ma anche di un gesto simbolico: la rimozione della bandiera della Regione Umbria dall’ufficio del primo cittadino e la sostituzione con quelle dell’Italia e dell’Europa. “Era sbiadita, la rimetteremo” il commento ufficiale del sindaco.

Dopo la proclamazione, per il primo cittadino la prima conferenza stampa da presidente della Fondazione Festival dei Due Mondi, al fianco del direttore artistico Giorgio Ferrara. Quindi, in giornata, alcuni incontri politici. C’è infatti da trovare la quadra sulla futura Giunta, che comunque potrebbe essere decisa già questo fine settimana.

Stampa