David Donatello a Giuliano Montaldo, Narni celebra il suo cittadino onorario

“A Giuliano Montaldo è stato assegnato il Premio David di Donatello 2018 per il migliore attore non protagonista. E’ l’ennesimo riconoscimento a uno dei grandi padri del cinema italiano e per Narni è un onore, dato che dal 2008 è cittadino onorario”.

E’ il commento dell’assessore alla cultura e al turismo Lorenzo Lucarelli a proposito del David di Donatello asegnato a Giuliamo Montaldo. “Con la proiezione del suo film “I demoni di San Pietroburgo” – ricorda Lucarelli – dopo 20 anni di chiusura è stato riaperto il nostro cinema, legando così un evento storico, quale la nuova disponibilità di una sala cinematografica, all’omaggio a colui che è anche direttore artistico delle Vie del Cinema, la nostra mostra del film restaurato che il Comune organizza dal 1995, con sempre maggiore successo di pubblico e critica.

Anche grazie a Giuliano Montaldo – prosegue poi l’assessore – si è concretizzato in Italia l’impegno per il restauro delle grandi opere dell’arte cinematografica e per la loro divulgazione. Le Vie del Cinema interpreta la necessità di far vedere al grande pubblico questi capolavori quali testimonianze della memoria del XX secolo. Il cinema come spettacolo pubblico resiste ancora – conclude Lucarelli – la magia della visione collettiva, all’aperto, insieme a tante persone, è ancora intatta. Narni resiste, consegnando al rito i capolavori del nostro cinema grazie all’impegno, alla maestri e alla disponibilità di Montaldo”.

Narni in Tv – L’assessorato al turismo comunica che Narni, i suoi sotterranei e il territorio saranno ospitati su alcune trasmissioni televisive in onda sulla Rai. In particolare dal 24 marzo al 6 aprile la città sarò oggetto di alcuni speciali su tre programmi molto seguiti: Easy Rider, Geo&Geo e Kilimangiaro.

Stampa