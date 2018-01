Dall’Uruguay per conoscere la città del suo cognome, Foligno

Foligno è il suo cognome e ha voluto visitare a tutti i costi il Comune. Si chiama Fernando Gabriel Giordano Foligno, ha 55 anni, è un cittadino uruguayano di Florida, una città a poca distanza da Montevideo.

E’ in visita dall’inizio del mese in Italia e ha tenuto particolarmente a vedere Foligno. “Probabilmente il mio bisnonno è partito dal centro Italia – ha spiegato – e per questo forse ho questo cognome”.

E’ stato ricevuto nel palazzo comunale da Rita Barbetti, vicesindaco e assessore alla cultura, e si è commosso nel ricevere in dono il piccolo gonfalone, simbolo della città.

