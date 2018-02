Dal 26 febbraio lavori in via Arco di Druso | Come cambia la viabilità

Inizieranno il 26 febbraio i lavori in via Arco di Druso, a Spoleto, dopo il completamento della nuova pavimentazione in piazza del Mercato. Lavori che comporteranno la chiusura della strada ed una modifica alla viabilità nella zona, per circa 2 mesi.

E’ arrivato quindi allo step finale il complesso lavoro che ha visto la riqualificazione dell’antico foro romano. Un intervento previsto da anni ma mai attuato fino ad ora per il timore dei reperti archeologici sottostanti e per il rischio di una paralisi del centro storico. In realtà la piazza è sempre rimasta aperta, grazie alla divisione del cantiere in quadranti, senza particolari disagi per residenti ed attività commerciali.

In un anno, quindi, e nonostante diversi stop programmati del cantiere – come quelli per le riprese di Don Matteo e per il Festival dei Due Mondi – l’opera di rifacimento di piazza del Mercato è stata conclusa ed ora si passa a via Arco di Druso. Con l’intervento che, per forza di cose, comporterà la chiusura della strada adiacente alla chiesa di Sant’Ansano.

Nei giorni scorsi un sopralluogo della polizia municipale aveva vagliato le possibili soluzioni per la viabilità. Ora c’è l’ordinanza, a firma del comandante Massimo Coccetta, che revoca dal 26 febbraio le limitazioni finora esistenti in piazza del Mercato e ne dispone altre.

Tra le disposizioni, previste, c’è la proroga, in tutta P.zza del Mercato, dell’istituzione del divieto di sosta permanente (00.00-24.00) con l’obbligo della rimozione forzata esteso a tutti i veicoli, ad eccezione di quelli interessati ai lavori di manutenzione citati in premessa, dei veicoli a servizio degli operatori alla vendita al minuto su aree pubbliche già autorizzati e, dalle ore 07,00 alle ore 11,00, dei veicoli adibiti al carico e scarico cose nel tratto di Piazza compreso fra i nn.cc. 21 (escluso) e 23 (incluso), dal 26/02/2018 al 30/04/2018 e comunque fino al termine dei lavori se il limite degli stessi sia anticipato rispetto al 30/04/2018. Dal 26 febbraio, però, è ripristinato il doppio senso di marcia in piazza del Mercato.

E’ istituito invece il divieto di sosta permanente (00.00-24.00) con l’obbligo della rimozione esteso a tutti i veicoli ad eccezione di quelli interessati ai lavori di manutenzione, in Via Arco di Druso, ambo i lati, dal 26/02/2018 al 30/04/2018 e comunque fino al termine dei lavori; è istituito il divieto di transito esteso a tutti i veicoli ad eccezione di quelli interessati ai lavori di manutenzione citati in premessa, in Via Arco di Druso, dalle ore dal 26/02/2018 al 30/04/2018 e comunque fino al termine dei lavori, garantendo il passaggio dei pedoni.

E’ istituito in P.zza Fontana, sul lato sinistro in ingresso, nel tratto compreso fra il nc. 1 (escluso) e Via Brignone, dalle ore 08,00 alle ore 20,00 dei giorni feriali, di un’area riservata al carico e scarico, istituendo conseguentemente il divieto di sosta permanente (00.00 -24.00) con l’obbligo della rimozione esteso a tutti i veicoli nel tratto mediano della Piazza, dal 26/02/2018 al 30/04/2018 e comunque fino al termine dei lavori in argomento se il limite degli stessi sia anticipato rispetto al 30/04/2018; è istituito, ambo i lati, il divieto di sosta permanente (00.00-24.00) con l’obbligo della rimozione esteso a tutti i veicoli ad eccezione di quelli fermi in attesa del vede semaforico, in P.zza Campello, nel tratto compreso fra Via Saffi e e la colonnina del parcometro.

E’ istituito, in: Via Palazzo dei Duchi, Via Saffi e P.zza Campello nel tratto compreso fra Via Saffi e la colonnina del parcometro, il divieto di transito esteso a tutti i veicoli ad eccezione dei: residenti, del carico e scarico cose, pronto intervento ed autorizzati, per i quali è istituito il senso unico alternato di marcia regolato da impianto semaforico, dal

26/02/2018 al 30/04/2018 e comunque fino al termine dei lavori se il limite degli stessi sia anticipato rispetto al 30/04/2018; è istituito, per tutti i veicoli che, dalle Vie pubbliche e/o accessi privati, confluiscono nelle Vie e Piazze elencate al precedente punto 11, l’obbligo di dare la precedenza ai veicoli che circolano nei due sensi, sulla strada cui s’immettono o che attraversano, dal 26/02/2018 al 30/04/2018 e comunque fino al termine dei lavori se il limite degli stessi sia anticipato rispetto al 30/04/2018; è istituito, per tutti i veicoli che, dalle Vie pubbliche e/o accessi privati, si immettono nelle Vie e Piazze elencate al precedente punto 11, l’obbligo della direzione nel senso di marcia a salire, dal 26/02/2018 al 30/04/2018 e comunque fino al termine dei lavori se il limite degli stessi sia anticipato rispetto al 30/04/2018; è istituito,in Via Brignone nel tratto compreso fra P.zza Campello e Via Arco di Druso, il divieto di transito esteso a tutti i veicoli ad eccezione degli autorizzati alla ZTL A1, per i quali è istituito il senso unico alternato di marcia regolato da impianto semaforico, dal 26/02/2018 al 30/04/2018 e comunque fino al termine dei lavori se il limite degli stessi sia anticipato rispetto al 30/04/2018; è istituito in Via della Trattoria e, conseguentemente, in Via dello Sdrucciolo, in P.zza della Genga ed in Vic. Del Mercato, il divieto di transito esteso a tutti i veicoli ad eccezione degli autorizzati alla ZTL A1, dal 26/02/2018 al 30/04/2018 e comunque fino al termine

dei lavori se il limite degli stessi sia anticipato rispetto al 30/04/2018.

