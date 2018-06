Da Bangkok a Perugia per imparare la musica classica

Si è concluso con gran successo il primo Workshop di musica da camera e orchestra da camera per pianisti e strumentisti d’arco provenienti dalla Thailandia, promosso dall’associazione perugina Ars et Labor in collaborazione con International Keyboard Academy e Thai Chinese International School, con il patrocinio dell’Ambasciata Italiana a Bangkok e il Comune di Perugia.

Ben quindici i ragazzi arrivati direttamente da Bangkok, tra gli 8 e i 18 anni, che sono stati ospitati presso l’agriturismo Torre Colombaia di San Biagio della Valle (Pg), dove tra il verde e la buona cucina umbra si sono immersi nelle lezioni di musica classica.

“Ars et Bangkok”, questo il titolo del workshop, nato da un’idea di Alberto Firrincieli e Lichou Chen, due musicisti residenti a Bangkok, che durante la loro formazione avevano lavorato con Christa Bützberger (direttore artistico dell’associazione Ars et Labor). Dopo il successo della tournée in Thailandia del Trio ARS ET LABOR, durante la quale le tre musiciste, residenti a Perugia, hanno tenuto una masterclass presso la Thai-Chinese International School di Bangkok, Alberto e Lichou hanno deciso di portare quindici ragazzi a Perugia. Insieme ad alcuni giovanissimi ragazzi italiani, allievi di Antonia Sfrangeu e Sara Gianfriddo, docenti della Bottega di ARS ET LABOR, i giovani sono stati protagonisti di un’intensa settimana di approfondimento sia di tecnica strumentale, sia di pratica di musica d’insieme, in varie formazioni cameristiche e nell’orchestra d’archi sotto la guida di Christa Bützberger e dei componenti del Trio ARS ET LABOR, Sara Gianfriddo, violino e Héloïse Piolat, violoncello. Non solo musica, ma anche conoscenza della lingua e della cultura italiana, infatti, durante il soggiorno, ARS ET LABOR ha considerato importante far conoscere alcuni luoghi storico-artistici ai giovani thailandesi.

Il workshop si è svolto nella dolce campagna perugina in un agriturismo biologico, dove i ragazzi hanno potuto conoscere i cibi tipici della regione. Ogni due tre giorni inoltre il lavoro musicale è stato intervallato da una gita che ha portato i ragazzi nelle vicine Firenze, Siena e alle Cascate delle Marmore.

Il workshop si è concluso con ben tre concerti: il primo presso la Chiesa di Sant’Ercolano con Alberto Firrincieli che ha eseguito un programma sull’organo dal titolo: Follie per tutti i gusti, con musiche di B. Storace, G. Frescobaldi, B. Pasquini e A. Scarlatti; il 20 giugno gli studenti si sono esibiti in un primo concerto finale, alternando brani solistici e cameristici al Tangram Design e per finire il 21 giugno, in occasione della Festa della musica, ARS ET Bangkok ha realizzato un concerto presso la Sala dei Notari, all’interno della rassegna Musica dal Mondo, promossa da A.gi.mus Perugia in collaborazione con il Comune di Perugia. La prima parte è stata affidata agli studenti con brani che vanno da musica tradizionale thailandese fino a B. Bartók, mentre nella seconda parte i docenti dei corsi, il Trio ARS ET LABOR, insieme alla violista Kaethe Shore e il contrabbassista Mattia Pelosi hanno eseguito il Quintetto di Franz Schubert “La Trota”.

Stampa