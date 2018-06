Crispini apre a Spoleto la Pistacchieria, 10 gusti di gelato al pistacchio oltre ai tradizionali

Il gelato al Pistacchio, dichiarato dal Gelato World Cup Tour migliore gelato al mondo 2017/2018, è stato ideato e realizzato all’interno del bar – gelateria Crispini, la storica gelateria di Spoleto.

Nata nel 1996, ha iniziato la sua attività come ogni altra gelateria che non ha ereditato questa professione dai propri genitori, ma si è contraddistinta per la professionalità di Alessandro e Massimo e la continua ricerca di materie prime di qualità, capaci di creare gelati sempre migliori.

Ieri la nuova apertura, scelta di tempo perfetta, infatti proprio ieri è stato ultimato il restauro della Fontana e qualche giorno fa ultimata la pavimentazione di Piazza del Mercato di Spoleto.

All’interno del negozio sapientemente arredato dallo staff della gelateria Alessandro Crispini ci illustra l’idea della Pistacchieria e il mix di gusti tutti da provare (guarda il video)

Una bella idea aprire in una location suggestiva come Piazza del Mercato, luogo che sempre più sta diventando il fulcro della movida spoletina e dove i turisti trovano tutti quei servizi ristoranti, bar, pizzerie, enoteche e… da ieri la nuova Pistacchieria di Alessandro Crispini.

In bocca al lupo!

