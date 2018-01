Crisi del lavoro a Spoleto nella puntata di “Direzione Impresa” su Canale 11-TRG

Ecco il video della puntata di grande interesse di ‘Direzione Impresa’, andata in onda sul canale 11 – Trg del digitale terrestre, dedicata alla crisi economica a Spoleto, dove sono a rischio quasi mille posti di lavoro. In studio con il curatore della trasmissione prodotta da ‘Mediacountry – Tv di qualità per il territorio’, Giuseppe Castellini, la giornalista di TO, Sara Fratepietro, che segue da vicino e in maniera puntuale la situazione economica dello Spoletino e le difficoltà sempre più gravi che sono emerse ed emergono ormai con crescente frequenza.

Sara Fratepietro parla in successione dell’evoluzione della situazione su tre importanti aziende in crisi, che rivestono un ruolo chiave per Spoleto e lo Spoletino e che, insieme, coinvolgono circa mille dipendenti: ex Novelli, Maran ed ex Pozzi.

Su ognuna di queste situazione si forniscono un riepilogo della situazione, fino alle ultime evoluzioni, esprimendo anche valutazioni sul prossimo futuro e sugli appuntamenti chiave. Fornendo anche notizie inediti di sicuro interesse.

Inoltre, la puntata offre spunti di valutazione sul complesso della situazione economica di Spoleto, entrando anche sulla questione del serio carico dei redditi Irpef segnalata dai rapporti di Mediacom043 (diretta tra l’altro dallo stesso Giuseppe Castellini), che evidenzia anche particolari difficoltà a Spoleto nell’andamento dei redditi dei lavoratori autonomi (in gran parte si tratta di professionisti) e degli imprenditori di ditte individuali.

Direzione Impresa’, che fa parte delle produzioni di ‘Mediacountry – Tv di qualità per il territorio’, va in onda tutte le settimane sul canale 11 – Trg del digitale terrestre alle ore 23 del mercoledì e il giovedì sul canale 111 alle ore 21.

