Costa d’Oro, cena degli auguri aziendali in un atmosfera mozzafiato

“C’è un luogo speciale, una collina di uliveti dorati: è Costa d’Oro, dove la natura si fonde con la nostra passione per il gusto e benessere che danno vita ai nostri oli. Costa d’Oro nel dialetto della regione Umbria significa Collina dorata, un posto magico, mistico, a pieno contatto con la natura che inspira tutta la nostra passione per quello che sappiamo fare al meglio: i nostri oli.

Nel 1968 è partita la nostra avventura che nel corso del tempo ci ha portato oggi ad essere quello che siamo: un’azienda olearia che ha fatto della qualità, dell’innovazione e della ricerca di gusto e benessere i suoi valori.”

Con questo spirito è stata organizzata la cena degli auguri di Natale, un luogo “speciale” per tutti i collaboratori che amano Costa d’Oro e per l’azienda lavorano e s’impegnano quotidianamente. Una location con gazebi trasparenti fornita dalla CS Eurofiere e sapientemente allestita dalla Sartoria Floreale e dall’Apollinare Catering. Una serata all’insegna del buon cibo e dell’entusiasmo di scambiarsi gli auguri in un luogo unico ricavato all’interno del posto di lavoro.

Nel 2018 Costa d’Oro nel 2018 festeggerà i 50 anni d’attività, ha iniziato così i festeggiamenti per questo importante traguardo. Complimenti!

Stampa