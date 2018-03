Corsi d’inglese, la Scuola di Lingue Roma offre occasioni

Oggi come oggi, conoscere le lingue è fondamentale, soprattutto per poter ottenere alcuni lavori e lavorare in certi settori. Ma non è possibile apprendere le lingue da dietro un computer, tra l’altro con corsi on line di dubbia efficacia. Lo studio è una cosa seri: per insegnare servono professori capaci, abili nel far comprendere i concetti e a creare il giusto feeling con chi vuole apprendere l’inglese.

Questo è quello che offre la Scuola di Lingue Roma con uno sconto del 50% per chi frequenta in due, ed offerte speciali per i corsi d’inglese. La Scuola di Lingue Roma è riconosciuta come la migliore della capitale e propone soluzioni su musira per tutti.

Corsi di inglese individuali per adulti; corsi di business english; corsi intensivi di inglese full immertion; corsi di preparazione per esami cambridge; corsi di inglese per bambini e corsi di recupero in inglese e persino corsi di inglese giuridico.

Le sedi sono in Piazza Bologna (Metro B) ed in via Cola di Rienzo (Metro A) metre per tutte le informazioni sono a disposizione, il sito www.worldwidewords.it/ il numero 392695198 – 064431545 e la mail info@scuoledilingueroma.it

Dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 20 ed il sabato dalle 9 alle 15

Basta informarsi per fare il primo passo, sapere le lingue è un’arma vincente in più per il mondo del lavoro e per la crescita professionale e personale!

