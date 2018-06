Corciano, ufficializzate le nomine di Giunta

“Si tratta di una squadra fantastica, con cui sono sicuro si potrà fare un ottimo lavoro”. Lo ha detto Cristian Betti, Sindaco di Corciano, nel firmare il decreto di nomina della Giunta che condividerà con lui il mandato 2018 – 2023.

L’incontro collegiale con i cinque assessori, tre uomini e due donne, è avvenuto il 25 giugno nell’ufficio del primo cittadino. Non una seduta vera e propria, ma un confronto in cui sono stati ribaditi obiettivi, priorità e quel fatidico ‘punto di partenza’ dal quale iniziare per intraprendere l’azione amministrativa. Lo ha evidenziato ciascuno di loro, a partire da Lorenzo Pierotti, già assessore nella precedente legislatura, detentore, rispetto agli altri colleghi del primato della minore età anagrafica, al pari di quello della più lunga esperienza amministrativa.

Ora vicesindaco, con delega al Bilancio, Personale, Innovazione Tecnologica e Smart Corciano, Sicurezza, appunta l’attenzione su quest’ultima delega, sottolineando che partirà dalla “sostituzione di tutti i vecchi punti luce con led di ultima generazione”.

Andrea Braconi, assessore all’Ambiente, Associazionismo e Sport non tradisce il suo passato remoto e prossimo da ‘uomo di sodalizi’ e dichiara di volersi concentrare in prima battuta sul dictat “quando l’associazionismo farà rete”.

Imprimere un’accelerazione alla capacità di cooperare con unità di vedute è l’intento nel brevissimo periodo di Marta Custodi, incaricata per delega a curare Scuola, Infanzia, Cultura e Promozione Turistica, Europa. Per sua ammissione, si concentrerà nella “creazione di sinergie per la promozione di Cultura e Turismo, mantenendo le buone prassi all’insegna di tradizione e innovazione”.

La continuità con il passato anima anche Elisabetta Ceccarelli, chiamata ad occuparsi di Coesione Sociale. Raggiunta telefonicamente, in quanto assente giustificata all’incontro per un problemino di salute, ha sottolineato “da dove partirà il mio percorso? da uno dei progetti innovativi e dalla prospettiva ampia che mi sta a cuore, perché vi ho fattivamente contribuito, quello della Dispensa Alimentare. Una chicca che ha consentito al Comune di supportare nuclei in difficoltà e di creare posti di lavoro. Penso di iniziare il mio percorso da lì, dalla ricognizione di quanto fatto e dal confronto con le forze impegnate così da individuare gli eventuali margini di miglioramento”.

A ricomprendere sotto un ombrello comune le azioni immediate della Giunta, evidenziando al tempo stesso lo spirito che animerà il proprio impegno è Francesco Mangano. Neo-assessore all’Urbanistica, Edilizia, Lavori Pubblici, Sviluppo Economico dettaglia “abbiamo pensato la Corciano del futuro, tra sviluppo e sfide innovative. Ora vogliamo costruirla”.

Intanto, sabato mattina alle 10,00 è fissata nella sede municipale la prima seduta del Consiglio Comunale uscito dalle urne.

