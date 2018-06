Corciano, ecco la Giunta Betti | Il 30 giugno il primo consiglio comunale

“Sabato parte questa nuova consiliatura ed inizieremo da subito a lavorare per i corcianesi. Auguro a tutti i consiglieri, di cuore, un buon lavoro”. E’ sintetico e, come sempre, entusiasta, Cristian Betti, sindaco di Corciano, rieletto al primo turno delle ultime amministrative, nell’ufficializzare la convocazione del primo consiglio comunale per sabato 30 giugno alle 10,00 nella Sala “Alessandro Truffarelli” della sede municipale.

Nell’occasione si procederà alla comunicazione formale all’assemblea legislativa della composizione dell’esecutivo, benché il decreto di nomina della squadra che condividerà con Betti il mandato 2018 – 2023 sia stato firmato il 25 giugno. Come stabilito dalla norma, nel primo consiglio dopo il voto, il primo cittadino presterà il giuramento di osservare lealmente la Costituzione italiana, inoltre si procederà all’elezione del presidente del consiglio e alla verifica della eleggibilità dei componenti del consiglio stesso; questo primo adempimento precederà ogni altro atto. Intanto, Betti ribadisce che la campagna elettorale è ormai finita e non vede l’ora di iniziare ad essere operativo in questo nuovo quinquennio.

A sottolineare che sarà un periodo dolce ed energetico, la torta con tanto di effigie fattagli recapitare dal PD di Corciano tramite il segretario Franco Baldelli, già assessore nella precedente legislatura. In realtà quello di Betti è il naturale proseguimento di un impegno e di una progettualità già avviata, per la quale dichiara di avere trovato una Giunta “invidiabile”, con “personalità con esperienza amministrativa e al tempo stesso giovani”, il cui obiettivo è lavorare con passione e competenza per il proprio territorio. A farne parte, tre uomini e due donne, oltre a Lorenzo Pierotti (Pd), ora vicesindaco con delega al Bilancio, Personale, Innovazione Tecnologica e Smart Corciano, Sicurezza, Francesco Mangano (Pd): Urbanistica, Edilizia, Lavori Pubblici, Sviluppo Economico; Andrea Braconi (Lista Civica Betti Sindaco): Associazionismo e Sport, Ambiente; Elisabetta Ceccarelli (Pd): Coesione Sociale; Marta Custodi (Liberi e Uguali, esterno): Scuola, Infanzia, Cultura e Promozione Turistica, Europa.

