Corale “Marietta Alboni”, rinnovato Consiglio direttivo

L’assemblea dell’Associazione Corale “Marietta Alboni”, riunitasi nella sede di Via del Pozzo lo scorso lunedì, ha provveduto a rinnovare il proprio Consiglio direttivo.

L’Associazione, presieduta da circa venti anni da Leonardo Becciu, è da tempo strutturata in più formazioni: il coro principale di adulti, composto da 55 elementi, i Pueri Cantores “Beato Liviero”, composto da circa 20 bambini dai 4 ai 10 anni, l’Alboni Youth Choir di 25 ragazzi tra i 11 e i 15 anni e il Coro Femminile Giovanile formato da ragazze dai 16 anni in poi.

Proprio per rispondere alla diversificazione delle attività e delle formazioni interne all’Associazione il nuovo Consiglio Direttivo, che ha aperto le porte a giovani rappresentanti del gruppo femminile, per il biennio 2018-2019 risulta così composto: Patrizia Calabresi, Veronica Cerulli (Coro femminile giovanile), Marco Fiorucci, Stefano Mastriforti, Roberto Mercati, Erica Primavera (Coro femminile giovanile), Teresa Tirigalli. Riconfermato presidente il Dr. Leonardo Becciu mentre membri di diritto sono il M° Marcello Marini e Don Andrea Czortek, parroco della Madonna delle Grazie, con il ruolo di vicepresidente, come previsto dallo Statuto.

