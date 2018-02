Con le coperte del coraggio Cascia abbraccia i bimbi del Chianelli

Donare un caldo abbraccio a chi soffre, alle persone malate: bambini, giovani e adulti, che stanno conducendo una difficile battaglia contro leucemie, linfomi, e tumori. Le coperte del Laboratorio del Coraggio di Cascia si fermano al Residence “Daniele Chianelli”.

L’iniziativa è ispirata all’associazione “Coraggio” di Perugia e vede una cinquantina di donne del posto che dopo la terribile esperienza del terremoto nell’ottobre 2016 si sono ritrovate e hanno creato un laboratorio in cui coltivare la passione della maglia realizzando coperte e altri lavori che regalano a chi ha bisogno di calore e affetto, proprio come i pazienti dei reparti di Ematologia ed Oncoematologia pediatrica ospiti del Residence “Daniele Chianelli”.

A ricevere il gruppo di donne accompagnate dall’assessore di Cascia Monica Del Piano e dal vicesindaco Gino Emili, i fondatori del Comitato per la vita “Daniele Chianelli” Franco e Luciana Chianelli con l’assessore regionale alla Sanità Luca Barberini. “Queste bellissime coperte – ha detto Franco Chianelli – sono simbolo di amore e solidarietà da parte di chi in questo ultimo anno ha sofferto molto. E noi le accettiamo con gioia e gratitudine, saranno il vostro regalo per tutti i bambini che man mano negli anni lasceranno il Residence per tornare alla nuova vita una volta guariti”.

Stampa