Contro i furti maxi controlli ad Arrone e Ferentillo

Nuovi controlli straordinari del territorio dopo quelli dei giorni scorsi sono stati operati dai Carabinieri della Compagnia di Terni nei comuni di Ferentillo ed Arrone, recentemente interessati da una recrudescenza di furti. Nel corso delle giornate del 27 e 28 marzo, sia in orario mattutino che pomeridiano, diverse pattuglie dell’Arma, affiancate da personale in abiti civili, hanno perlustrato gli abitati della Valnerina, controllando i centri cittadini, le frazioni e le vie di collegamento.

Nell’ambito dei citati servizi sono stati controllati oltre 200 veicoli (dei quali 40 in maniera più approfondita) e sono state elevate 10 contravvenzioni al Codice della Strada per guida senza cinture di sicurezza, per l’uso del telefono cellulare e per irregolarità della posizione assicurativa.

La presenza dei militari dell’Arma è stata molto gradita dalla popolazione che ha manifestato la propria soddisfazione agli operanti. L’Arma confida nella collaborazione dei cittadini, che sono le prime sentinelle della propria via, invitandoli a non sottovalutare l’efficacia della vigilanza di vicinato ed a segnalare immediatamente al numero di emergenza 112 qualsiasi atteggiamento o presenza sospetta: la tempestività delle segnalazioni è l’elemento chiave per permettere alle forze di polizia di garantire una risposta più efficace.

I Carabinieri della Compagnia di Terni hanno organizzato degli incontri con la cittadinanza, nell’ambito dei quali saranno fornire utili e preziosi consigli per scongiurare il rischio di subire un furto in casa, nelle seguenti date:

6 aprile 2018, ore 18:00, a Montefranco (TR) presso la Sala Polifunzionale;

12 aprile 2018, ore 18:00, ad Arrone (TR) presso la Sala Convegni dell’ex Chiesa di San Francesco;

13 aprile 2018, ore 18:00, a Ferentillo (TR) presso l’Aula Magna della Scuola Media.

