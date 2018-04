Condannato per furto evade due volte dai domiciliari | Denunciato dalla Polizia

Qualche giorno fa i poliziotti della volante lo avevano arrestato dopo averlo sorpreso, con un complice, in flagranza di furto di un’ingente quantità di rame.

L’uomo, un perugino dell’88, era stato giudicato con rito direttissimo e, convalidato l’arresto, il Giudice aveva disposto nei suoi confronti la misura degli arresti domiciliari.

Ma il 30enne ha resistito ben poco alle restrizioni imposte e già pochi giorni dopo, non avendolo trovato a casa a seguito di controllo, era stato sorpreso mentre percorreva una via limitrofa al luogo di residenza verso il quale stava facendo ritorno.

Arrestato per evasione e giudicato per questo reato con rito direttissimo, su disposizione del Giudice, l’uomo era finito nuovamente ai domiciliari.

Ieri gli agenti della Volante in servizio di controllo hanno sorpreso l’uomo nuovamente in giro, in zona via del Macello mentre si dirigeva verso la propria abitazione.

Questa volta, però, il 30enne, alla vista della pattuglia, lasciacadere un involucro che, successivamente recuperato, conteneva eroina per 0,32 grammi.

Ancora una volta l’uomo è stato collocato ai domiciliari e segnalato per l’uso dello stupefacente.

Stampa