Concorso scolastico “Pietro Petesse”, lunedì la premiazione

Si svolgerà lunedì 19 marzo a Foligno (ore 10,30, sala conferenza Palazzo Barnabò) la cerimonia di premiazione del concorso scolastico “Scenette e dialoghi in dialetto folignate, II edizione premio Pietro Petesse”, promosso dalla famiglia Petesse in collaborazione con il Comune di Foligno per ricordare la figura dell’ingegnere Pietro.

La commissione, formata da Rita Barbetti, assessore all’istruzione, Fosco Riggio Petesse e Mario Timio, ha segnalato due elaborati vincitori, a pari merito, del premio di 200 euro messo in palio dalla signora Fosca Riggio Petesse ed altri tre come meritevoli tra quelli presentati dal laboratorio di inclusione della scuola “Carducci” .

Il premio sarà assegnato alla stessa scuola Carducci e andrà a beneficio delle attività del laboratorio di inclusione dell’istituto scolastico in quanto tutti gli studenti hanno partecipato alla elaborazione e alla presentazione degli elaborati. Il concorso si è posto l’obiettivo di valorizzare il dialetto come lingua parlata stimolando la vena creativa, ironica e teatrale dello studente. Alla cerimonia di premiazione interverranno Rita Barbetti, Mario Timio, Anna Daniele, Presidente dell’ “Accademia de Lu Tribbiu”, la dirigente scolastica dell’Istituto Comprensivo Foligno 2, Morena Castellani. Gli studenti leggeranno alcuni brani.

(foto di repertorio)

Stampa