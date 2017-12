Concerto Capodanno a Foligno, da domani la distribuzione degli inviti

Si potranno ritirare domani, giovedì 28 dicembre, allo Sportello unico integrato, in piazza della Repubblica, dalle 9 alle 12,30, gli inviti per assistere al concerto di Capodanno, in programma lunedì primo gennaio alle 17,45 all’Auditorium San Domenico.

Si esibiranno i Filarmonici di Belfiore, diretti dal maestro Marco Pontini. Verranno eseguite musiche di Arturo Marquez, Gioachino Rossini, Leonard Berneistein.

