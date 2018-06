Con il cuore, presentato il concerto di solidarietà dei francescani di Assisi: “Aiutiamo i poveri, anche ad aiutarsi”

Non solo un aiuto in denaro, ma anche un aiuto per aiutarsi a costruire un futuro migliore: si rinnova con questo spirito, il 19 giugno alle 20.35, in diretta su Rai 1 condotto da Carlo Conti e su Radio Radio1 con il commento di Carlotta Tedeschi, il concerto di solidarietà Con il cuore Nel nome di Francesco, quest’anno dedicato a progetti in tutto il mondo. Si parte con l’Italia (vicinissimo, da Perugia: alcuni dei fondi sono destinati alla confraternita san Giovanni Battista che, nel capoluogo, sta ristrutturando un immobile per ospitare le famiglie che hanno bisogno – siano essere italiane o straniere – e creare spazi per attività culturali e laboratori per insegnare mestieri), ma anche Asia e Africa (in particolare nella Repubblica Centrafricana, in Zambia, in Madagascar e in Indonesia).

“In Asia – ha spiegato il Custode Padre Mauro Gambetti, affiancato da Conti, Al Bano, Ron e dal capostruttura di Rai 1 Angelo Mellone – cercheremo di aiutare i nostri frati, che hanno costruito una scuola in un’area dispersa e ora vorrebbero costruire una struttura di accoglienza per evitare ai ragazzi lunghi viaggi. Non possiamo poi dimenticarci dell’Africa, è un grido che non si può più né tacere né non ascoltare: alcuni progetti ci sono state segnalati direttamente dalla Santa Sede e i fondi saranno raccolti per progetti in salute, scuola, sanità, ma anche per incentivare il lavoro: con Slowfood – ha concluso Gambetti – cercheremo di creare degli orti affinché le persone possano migliorare le loro condizioni”.

Sul palco musica (oltre a Carrisi e Ron, anche Marco Carta che proporrà una versione speciale di Fratello Sole, Sorella Luna, Bianca Atzei, Edoardo Bennato, Red Canzian, Coro dell’Antoniano, Nino Frassica, Ermal Meta, Fabrizio Moro, Noemi e Orietta Berti) anche le testimonianze di don Marco Pozza, parroco del carcere “Due Palazzi” di Padova e di don Davide Banzato, sacerdote della comunità “Nuovi Orizzonti”, che si occupa di aiutare chi è in gravi difficoltà e dei ragazzi di strada. Come ha spiegato Mellone, sul palco ci saranno “contributi che raccontano storie di solidarietà e speranza, perché se San Francesco ha sposato sorella Povertà, noi cerchiamo di farlo sposare con Sorella Gioia, senza dimenticare che quello della solidarietà è un tema centrale per la Rai”.

Tra le testimonianze, quella di Suor Marcella, fondatrice dell’ambulatorio pediatrico San Franswa a Waf Jeremie (bidonville da 70.000 abitanti in cui l’ambulatorio gestisce progetti per bambini denutriti e per bambini con mamme malate di AIDS e quindi impossibilitate ad allattarli) che arriva da Haiti con 23 bambini haitiani e con alcuni volontari della Fondazione “Via Lattea” per partecipare a un “camposcuola” ad Assisi nei prossimi due mesi. “La loro ‘situazione’ mi è stata segnalata da Max Laudadio – ha raccontato Conti – pensavamo di non fare in tempo a portarli in Italia ma una grande compagnia aerea straniera ha messo a disposizione i biglietti e, grazie alla Provvidenza, avremo questa storia da raccontare sul palco”. “Tra l’altro Haiti – ha ricordato padre Enzo Fortunato, direttore della sala stampa del Sacro Convento – fu uno dei primi Paesi ad essere aiutato dopo la grande tragedia dello tsunami, e noi siamo fieri di quanto realizzato lì”.

Presenti alla presentazione di Con il cuore Nel nome di Francesco 2018 anche Ron e Al Bano: “Per me è una grande emozione ritornare qui – ha detto il primo – ricordo con emozione la mia prima volta, mi sembrava straordinario che la musica leggera incontrasse spiritualità e solidarietà”. “Importante è fare più che dire, noi faremo una grande serata per raccogliere fondi e costruire dove c’è bisogno: non va dimenticata l’umanità”, ha aggiunto il secondo.

“Festeggio il mio decimo anno alla conduzione di Con il cuore, anniversario che arriva per me al termine di una stagione ricca di soddisfazioni ma anche di dolore, avendo dovuto sostituire un amico prima nella malattia e poi dopo la sua scomparsa”, ha detto Conti citando Fabrizio Frizzi, il cui nome è stato accolto da un applauso. “Più che share e spettatori – ha concluso – è importante un altro numero, il 45515”.

Il valore della donazione sarà di 2 euro per ciascun SMS inviato da cellulari Wind Tre, TIM, Vodafone, PosteMobile, Coop Voce e Tiscali, di cinque euro (chiamate da TWT, Convergenze e PosteMobile) e 5/10 euro per TIM, Wind Tre, Fastweb, Vodafone e Tiscali.

Stampa