Il Comune di Sirmione dona una vettura alla Polizia Locale di Norcia

La vettura, allestita con dispositivi specifici, è stata consegnata sabato mattina dal Vice Sindaco di Sirmione, Luisa Lavelli

Si muove la solidarietà per Norcia. Stavolta protagonista l’ amministrazione comunale di Sirmione che ha donato alla Polizia Locale di Norcia un’ Alfa Romeo Giulietta, praticamente nuova, visto che il comune del lago di Garda sta passando all’ ibrido, rinnovando così il parco macchine.

“Un dono stupendo alla Polizia Locale affinché possa essere utilizzata per rendere ancor più raggiungibile tutta la nostra popolazione e percorrere il nostro ampio territorio per espletare le pratiche ordinarie straordinarie – ha detto il Vice Sindaco di Norcia, Pietro Luigi Altavilla – sapere che c’è ancora tanta gente, che non conoscevamo, e che pensa alla nostra città è molto bello”.

La vettura, allestita con dispositivi specifici, è stata consegnata sabato mattina dal Vice Sindaco di Sirmione, Luisa Lavelli accompagnata dall’ assessore alla Polizia Locale Maurizio Ferrari, dal Comandante dei Vigili Urbani di Sirmione Roberto Toninelli e dal capogruppo degli alpini, Virgilio Ponza.

“Questo gesto rappresenta quello che vorremmo accadesse in tutta Italia – dice Lavelli – ci sono comuni più ricchi e alcuni che sono in difficoltà e quando uno può aiutare qualcun altro è un grande valore. E’ emozionate essere qui oggi e la voglia che si vede nel voler ripartire”.

Stampa