Comune Perugia sceglie professionisti dell’elenco Regionale per i suoi lavori

È stata sottoscritta stamattina, a Perugia, dall’Assessore regionale ai Lavori pubblici e dal Sindaco del Comune di Perugia, la convenzione per l’utilizzo da parte del Comune dell’Elenco regionale dei professionisti da invitare alle procedure negoziate per l’affidamento di servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria di importo inferiore a centomila euro.

“Cresce il numero delle amministrazioni pubbliche – sottolinea l’Assessore regionale – che si avvalgono degli strumenti di semplificazione e trasparenza messi a disposizione dalla Regione per le attività connesse alla realizzazione delle opere pubbliche, con servizi on line, quali sono l’Elenco regionale a cui i soggetti aggiudicatori possono attingere per l’individuazione dei professionisti da invitare per affidare servizi attinenti l’architettura e l’ingegneria di importo che non supera i 100mila euro e l’Elenco regionale delle imprese da invitare alle procedure negoziate per l’affidamento di lavori pubblici di importo inferiore a un milione di euro”.

“Il Comune di Perugia – aggiunge – ha deciso di avvalersi anche dell’Elenco regionale dei professionisti che presenta vantaggi per gli iscritti, in quanto non devono produrre documentazione per ogni singolo avviso, ed è di supporto per tutte le stazioni appaltanti per l’individuazione dei soggetti da mettere in gara, la cui qualificazione è operata a monte, senza necessità di provvedervi di volta in volta”.

“Il sistema informatico alla base dell’Elenco dei professionisti – conclude l’Assessore – è in fase di potenziamento e questo consentirà sia ai professionisti sia alle amministrazioni appaltanti di fruire di ulteriori funzionalità”.

