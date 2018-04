Comitato Santa Maria Maddalena incontra subcommissario D’Amico

Nella giornata di ieri il “Comitato Santa Maria Maddalena” ha incontrato il sub-commissario D’Amico per illustrare le diverse problematiche relative all’area di S.M.Maddalena e V.Fongoli che ormai da diversi anni sono al centro dei disagi dei residenti della zona.

“Consapevoli del ruolo d’ordinaria amministrazione ricoperto dal dott. D’amico – si legge in una nota – abbiamo cercato di sollecitare un intervento sopratutto da parte degli uffici competenti, a finché entro il termine di scadenza della convenzione in essere, prevista per la metà di Aprile, le ditte responsabili provvedano alla realizzazione delle opere a loro carico, evitando così un ulteriore aggravio alla già difficile situazione delle casse comunali.

Proprio in questi giorni giungeranno in città i rappresentanti nominati a comporre l’Organo Speciale di Liquidazione (OSL): una notizia che permetterà di conoscere il futuro andamento di numerose opere pubbliche in essere e in particolare dell’annosa “bretella” tra via Urbinati e piazzale Bianchini-Riccardi.

Su tale questione ci siamo soffermati rispetto alla necessaria verifica che dovrà essere effettuata dall’organo competente sulle risorse incamerate a suo tempo dal Comune, 3.770.000,00 € circa, e sull’effettivo utilizzo delle stesse.

Chiesto lo sblocco dei lavori – “Lo sblocco dei lavori – sostiene il Comitato – per tale opera riveste una duplice importanza: da un lato la stessa permetterebbe un importante alleggerimento della situazione viaria lungo via G. di Vitaloni a favore di tutta la cittadinanza e dall’altro consentirebbe il completamento delle opere di urbanizzazione da parte della ditta competente per il complesso residenziale di V.Fongoli.

Ancora più gravi infatti sono le condizioni di vivibilità che imperversano in tale luogo, a causa della mancanza di un adeguata strada d’accesso asfaltata e dei previsti allacci domiciliari per la rete del gas e dell’acqua; con in vista la scadenza della relativa convenzione, settembre 2018, che potrebbe ulteriormente complicare le cose.

La lottizzazione – “Rispetto alla lottizzazione di S.M.Maddalena, ci aspettiamo che in questi giorni venga dato seguito a quanto riportatoci dal Direttore dei Lavori, sull’effettiva realizzazione dei necessari interventi di competenza delle ditte edili.

L’adeguamento della rete fognaria nella zona ovest, dovrebbe consentire il definitivo rilascio dei certificati di agibilità anche per i residenti di tale zona; mentre i lavori di bitumazione, sempre su tale area, dovrebbero permettere l’asfaltatura e la messa in sicurezza sia per via degli Arroni, che di parte dell’inizio di via P.Colonnese.

I problemi restano comunque molti e da parte nostra non abbasseremo certo la guardia, fino a quando non otterremo un quartiere dignitoso in cui vivere; come del resto dovrebbe essere per tutti i cittadini”.

