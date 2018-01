Comandante Municipale Foligno, scade il 15 gennaio il termine per domande

Dovranno pervenire entro il prossimo 15 gennaio le domande per partecipare al concorso pubblico indetto dal Comune di Foligno per la copertura a tempo pieno e indeterminato di dirigente per lo svolgimento delle funzioni di comandante del corpo di polizia municipale e dirigente dell’area polizia municipale.

La domanda di partecipazione al concorso pubblico – nel dettaglio i requisiti sono presenti sull’avviso presente sul sito web del Comune, alla voce ‘concorsi’ – dovrà pervenire al Comune di Foligno, esclusivamente con una delle due seguenti modalità: consegna a mano allo Sportello unico integrato del Comune di Foligno, Piazza della Repubblica oppure tramite l’utilizzo di posta elettronica certificata (Pec) alla seguente casella postale digitale certificata dell’amministrazione: comune.foligno@postacert.umbria.it.

Gli esami consistono in due prove scritte e una orale. La data e la sede dello svolgimento delle prove scritte e della prova orale, nonché i loro risultati e gli esiti della selezione, verranno resi noti unicamente mediante pubblicazione all’albo pretorio e sul portale istituzionale del Comune di Foligno al seguente indirizzo http://www.comune.foligno. pg.it/pagine/concorsi.

