Colpo nella notte al supermercato, sradicata cassaforte dell’Hurrà

Ancora un colpo messo a segno nella notte. Tra venerdì e sabato i malviventi hanno colpito a Ponte Nuovo di Deruta al supermercato Hurrà portandosi via la cassaforte del punto vendita.

Secondo le prime informazioni i ladri sono entrati in azione intorno alle 1.00 quando, a volto travisato, si sono introdotti all’interno dell’edificio passando dal lato che affaccia sulla superstrada e hanno caricato la cassaforte portandosela via (evidentemente per aprirla con comodo altrove, dopo la fuga).

L’allarme è scattato subito e nell’arco di 6-7 minuti sono arrivati gli agenti della vigilanza privata e a ruota i carabinieri della stazione di Deruta che hanno eseguito tutti i rilievi del caso e adesso indagano sull’accaduto.

