Colpo di mercato per Umbragroup, acquistata Thomson Aerospace & Defence

UMBRAGROUP vola oltre i 200 Milioni di Euro di fatturato attraverso l’acquisizione di Thomson Aerospace & Defence, nome leggendario nel settore aerospaziale americano e mondiale, l’azienda che ha inventato le viti a sfera aeronautiche.

UMBRAGROUP con questa acquisizione consolida la sua leadership mondiale nel segmento specifico. “Questo passo importante per la nostra crescita, condiviso con il Presidente della Società Antonello Marcucci e con la mia prima linea – afferma Antonio Baldaccini, CEO UMBRAGROUP – avviene in un momento di forte instabilità delle valute, di consolidamento dei maggiori player del mercato aerospaziale e di spiccato insourcing da parte delle aziende americane.

Il nostro obiettivo resta quello di generare un profitto sostenibile nel lungo termine, di cui i primi beneficiari sono i nostri collaboratori. L’acquisizione di questa azienda ci permetterà di avere maggiore stabilità e di giocare un ruolo ancora più incisivo nello scenario globale.”Thomson Aerospace & Defence è stata fondata nel 1939 a Saginaw, nel Michigan (USA), ed ha contribuito fin da subito alla crescita tecnologica fornendo una componentistica rivoluzionaria, le viti a ricircolo di sfere, al leggendario B-29 “Superfortress”, l’aereo che ha spostato gli equilibri geopolitici mondiali.

L’Azienda, che oggi fattura 40 Milioni di dollari e conta 180 dipendenti, permetterà ad UMBRAGROUP di acquisire nuovi programmi civili, di penetrare maggiormente il settore difesa e nucleare e di fornire al “gotha”dell’aerospace viti a sfera aeronautiche, attuatori e sistemi elettromeccanici “Made by UMBRAGROUP in USA”.

Questa acquisizione, rientra in un progetto strategico che l’amministratore delegato del Gruppo ha condiviso con l’intero Consiglio di Amministrazione, per supportare una crescita continua, generare un profitto sostenibile nel lungo termine e rafforzare l’occupazione in Italia e nel mondo.

UMBRAGROUP porta quindi nella sua compagine un grande player e continua la sua scalata per essere FIRST, acronimo che sintetizza i suoi valori: Focus sul cliente, Innovazione, Rispetto, Sviluppo Sociale, Tutti per un obiettivo.

Tutto questo per confermare che UMBRAGROUP è sempre pronta a nuove sfide ed opportunità di crescita in questo contesto globale altamente competitivo.

Stampa