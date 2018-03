A Collestrada arriva il “Tour d’Addio” di Elio e le Storie Tese

Il “complessino” è pronto a concludere la carriera in grande stile e, dopo l’agognata ultima posizione nella competizione sanremese, si prepara al Tour d’Addio (al via il 20 aprile), con scadenza il 30 giugno 2018. Alla domanda «Vi sciogliete veramente?» gli EelST infatti annuiscono e dichiarano che non ci hanno ripensato neppure dopo la grande dimostrazione di affetto e interesse nei loro confronti suscitata dalla notizia del loro scioglimento. Hanno davvero deciso di sciogliersi.

Intanto è in radio il nuovo singolo “Il circo discutibile”, scritto da Rocco Tanica, che contiene i frammenti di un’intervista a Federico Fellini realizzata nel 1992.

Il brano è estratto dall’ultimo album “ARRIVEDORCI” (Friends & Partners / Artist First), il testamento discografico della band che include anche l’omonimo brano sanremese, scritto da Elio, Rocco Tanica, Faso e Cesareo, e la registrazione dei più grandi successi suonati durante il Concerto d’Addio che si è tenuto in un Mediolanum Forum sold out il 19 dicembre 2017.

Questa la prossima data dell’instore tour: il 15 marzo CC Collestrada di Perugia (ore 18.00).

