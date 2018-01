Claudia Bianchi è il nuovo segretario generale del Comune di Gubbio

Scelta dal sindaco del Comune di Gubbio con nomina diretta, succede a Ernesto Barocci (che ha ricoperto l’incarico dal 2014 al 2017)

Claudia Bianchi è il nuovo segretario comunale di Gubbio, succeduta a Ernesto Barocci, che ha ricoperto l’incarico dal 2014 al 2017 ed è stato chiamato alla Provincia di Ancona.

Classe 1958, nata a Perugia, Claudia ha al suo attivo incarichi professionali di comprovata e qualificata esperienza, avendo svolto funzioni di titolare di segreteria generale e altri compiti in vari Comuni dell’Umbria, in particolare ad Assisi dal 2005 al 2016. Vari gli encomi ricevuti, dai Consigli Comunali di Fratta Todina e Monte Castello di Vibio, dal Commissario prefettizio in Assisi e dal sindaco della città serafica.

Secondo le procedure previste dalla legge, Claudia Bianchi è stata scelta dal sindaco del Comune di Gubbio con nomina diretta tra le disponibilità pervenute, dopo attenta valutazione dei requisiti posseduti, ritenendola massimamente meritevole di fiducia e particolarmente idonea a collaborare con l’amministrazione, per tutti gli obiettivi prefissi. Il sindaco presenterà ufficialmente il nuovo segretario al Consiglio Comunale nella prima seduta utile.

