Città della Pieve, master class con il soprano Aprile Millo

La neo costituita “Associazione Culturale Thèatron” di Città della Pieve, in collaborazione con la “Operavision Accademy” di New York e il canadese “Vetere studio”, ospita presso il Teatro degli Avvaloranti, una prestigiosa master class di canto lirico.

Il famoso soprano italo-americano Aprile Millo, dopo lo strepitoso successo del recital dello scorso anno, ha scelto Città della Pieve per una sessione di alto perfezionamento dello studio del canto. Una tra le più belle voci di sempre, protagonista indiscussa delle stagioni operistiche di tutto il mondo, la Millo è considerata “the golden voice diva”.

Ha cantato oltre 180 rappresentazioni in 15 differenti ruoli al Metropolitan di New York ed ha trionfato nei teatri di Francoforte, Berlino, Monaco, Barcellona, Vienna, Zurigo, Parigi, Orange, Mosca, Rio de Janeiro, San Paolo, Santiago, Buenos-Aires, Parma, Bologna, Roma, Torino, Verona e, naturalmente, alla Scala di Milano. È stata diretta da Karajan, Muti, Sinopoli, Levine ed è stata scelta da Franco Zeffirelli per dare la voce ad Elizabeth Taylor nel film “Il giovane Toscanini”. È stata acclamata dalla critica per le sue incisioni di Aida, Don Carlo, Trovatore, Un ballo in maschera e Luisa Miller al fianco di Luciano Pavarotti e Placido Domingo.

Il direttore artistico Raffaella Franci spiega: “Abbiamo ricevuto moltissime richieste di iscrizione da tutto il mondo ma, il numero di allievi limitato che M.me Millo ha imposto per potersi dedicare appieno a ciascuno di loro, ci ha costretti a respingere molti cantanti che speriamo comunque di poter ospitare il prossimo anno. Per questa prima edizione avremo allievi provenienti da Stati Uniti, Canada, Russia, Cile, Argentina, Spagna. Il nostro intento, in accordo con il Comune di Città della Pieve, è quello di fare della città un importante polo a livello internazionale per la formazione di musicisti. Vogliamo ringraziare l’Assessore alla Cultura Carmine Pugliese per la sua costante disponibilità nell’accogliere positivamente le nostre proposte”

“Per questa occasione – evidenzia la responsabile dell’organizzazione Paola Colambrosi – abbiamo concordato con hotel, ristoranti, etc. convenzioni per i ragazzi in modo da coinvolgere la cittadina. Vista l’importanza della manifestazione e la rarità dell’evento, speriamo di avere una presenza significativa al concerto finale da parte dei pievesi”.

La master class è iniziata il 22 giugno e terminerà il primo luglio con un concerto al Teatro degli Avvaloranti alle ore 18.30. Gli allievi interpreteranno pagine del repertorio melodrammatico e avranno l’onore di duettare e di esibirsi con M.me Millo e con il soprano italo-canadese Maria Vetere accompagnati al pianoforte dal M° Inseon Lee. Il biglietto d’ingresso per assistere allo spettacolo potrà essere acquistato in prevendita all’Ufficio del Turismo di Città della Pieve o direttamente al botteghino 30 minuti prima dell’inizio.

Stampa