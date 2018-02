Città di Castello, torna il Carnevale in centro storico

Domenica 11 febbraio torna la festa per eccellenza dedicata ai bambini nel centro storico di Città di Castello, dove l’amministrazione comunale organizzerà, dalle ore 15 alle ore 18.30, il tradizionale Carnevale in piazza, in collaborazione con associazioni di volontariato, società rionali e pro loco.

Musica, dolci, coriandoli e allegria saranno protagonisti assoluti del pomeriggio in costume aperto a tutti, che avrà luogo in piazza Matteotti, largo Gildoni, piazza Fanti, piazza Gabriotti e corso Vittorio Emanuele.

Anche in questa edizione l’imponente carro della storica maschera tifernate, Re Dodone, sarà l’attrazione speciale per grandi e piccoli. Per consentire lo svolgimento della manifestazione il comando della Polizia Municipale ha emesso un’ordinanza che dispone dalle ore 14 alle ore 19 di domenica il divieto di sosta e circolazione veicolare a tutti i veicoli, (compresi i mezzi dei residenti e degli autorizzati) nell’area di svolgimento dell’evento, quindi in piazza Matteotti, largo Gildoni, piazza Fanti, piazza Gabriotti e corso Vittorio Emanuele.

Stampa