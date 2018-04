Cinzia 018 Kids Party, sabato 21 dalle ore 16 tutti in Via Cerquiglia

Cinzia 018, il popolare negozio di abbigliamento per bambini e teenagers, torna a far divertire con un evento dedicato ai suoi giovani clienti.

Festa assicurata grazie a giochi, animazione, truccabimbi, pop corn, zucchero filato, musica e balli di gruppo. Tutto questo a Spoleto, in Via Cerquiglia, dove si trovano i locali del negozio di Cinzia Segoni, che periodicamente organizza feste per presentare le nuove collezioni e regalare un pomeriggio di allegria ai bimbi che quasi sempre si trasforma in ore spensierate fatte di chiacchiere e risate anche per i genitori che li accompagnano.

L’appuntamento è dunque per sabato 21 Aprile dalle ore 16 fino alle 20 in Via Cerquiglia, 156. Per maggiori informazioni 0743224957

Stampa