Cieli nuvolosi, ma niente pioggia fino a domenica

Tempo stabile nel corso della giornata di sabato, in Umbria, con cieli molto nuvolosi, ma senza fenomeni. Instabilità diffusa domenica con deboli piogge su tutto il territorio al mattino e al pomeriggio; quota neve oltre 1400 metri sui settori appenninici.

Possibili precipitazioni al Nord specie sui settori occidentali che fin dal mattino potranno essere bagnati da piogge e pioviggini accompagnati dalla neve sulle Alpi oltre i 1700-1900 metri. Asciutto sulle altre zone ma con molte nubi sparse.

Tempo in peggioramento al Centro Italia soprattutto a partire dalla serata, con le prime piogge sulla Toscana che poi si estenderanno anche al Lazio e alle Marche in nottata. Stabile ma nuvoloso altrove sia nelle ore diurne che in quelle serali.

Giornata all’insegna del tempo stabile sulle regioni meridionali e soprattutto su quelle Peninsulari con cieli irregolarmente nuvolosi già dalle prime ore del giorno. Peggiora in serata sulla Sardegna e poi in nottata sulla Sicilia occidentale con piogge sparse.

Temperature minime in aumento mentre le massime tenderanno a scendere leggermente specie al Nord.

