Cesvol e Cittadinanzattiva Perugia, “l’unione fa la forza”

‘’L’unione fa la forza’’, è questo il motto che ha ispirato il Cesvol Perugia e Cittadinanzattiva Umbria-Assemblea di Perugia che hanno deciso di collaborare sottoscrivendo una convenzione. Tra le finalità dell’accordo vi è quella di scambiarsi informazioni e sviluppare tematiche e iniziative di comune interesse, tra le quali: dipendenze di alcolismo tra i giovanili; dispositivi salvavita nello sport; alimentazione, salute, benessere e valorizzazione dei prodotti del territorio; clima e agricoltura alla luce dei cambiamenti climatici; monete complementari; tutela dei risparmiatori; parto anonimo; medicine tradizionali, complementari e non convenzionali.

Il Cesvol si impegna nella promozione delle attività di Cittadinanzattiva Umbria, mettendole a disposizione i locali della sede di Perugia in Via Campo di Marte 9, dove questa potrà offrire consulenza gratuita ai consumatori ogni mercoledì pomeriggio dalle ore 15 alle ore 18. Attraverso la messa a disposizione di esperti, i cittadini potranno ricevere delucidazioni, richiedere spiegazioni, o muovere dei reclami su:

Acquisti ed e-commerce: contestazioni sulla garanzia, diritto di recesso, ritardi nella consegna, richieste di rimborso.

Banche e Assicurazioni: contestazioni sull’estratto conto, clonazione carta, investimenti finanziari.

Elettricità e Gas: conguagli e rateizzazioni, consumi anomali in bolletta, problemi con il contatore, attivazioni e volture, distacchi, etc..

Telefonia e Internet: disservizi, errata fatturazione, ritardo nell’attivazione, distacchi, servizi non richiesti, addebito di penali, etc..

Truffe e Raggiri.

Turismo e Trasporti: disservizio turistico, smarrimento del bagaglio, ritardo aereo, cancellazione volo, etc

Salute e sanità: propone azioni volte alla tutela dei diritti del malato, del disabile, dell’anziano.

Se il Cesvol è un’associazione no profit che lavora dal 1998 alla progettazione e realizzazione di servizi finalizzati alla crescita, alla promozione e qualificazione del volontariato, Cittadinanzattiva, è un movimento a partecipazione civica, che ha ottenuto il riconoscimento legislativo formale mediante la sua iscrizione nel Consiglio Nazionale dei Consumatori ed Utenti (CNCU), istituto presso il Ministero dello Sviluppo economico ai sensi della legge 281/1998, confluita nel Codice del consumo (d. lgs. n. 206/2005) e che opera per la promozione e la tutela dei diritti dei cittadini e dei consumatori, affermandone il loro ruolo come soggetti attivi nella vita quotidiana sociale ed economica della democrazia. Da questa loro indole altruistica e solidale non poteva che nascere un’alleanza con i fiocchi.

*di Francesca Funari (studentessa di Scienze della Comunicazione Università degli Studi di Bologna)

