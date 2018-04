Centro sociale Madonna del Latte, “Entro fine agosto pronta sala refettorio”

Entro la fine dell’estate sarà pronta la sala refettorio a servizio del centro sociale Madonna del Latte, che sarà a disposizione dell’attività dei circa 600 iscritti del sodalizio.

I lavori nella struttura di via Fonte del Coppo, per un importo contrattuale di quasi 105 mila euro, stanno rispettando in pieno il cronoprogramma previsto dall’appalto, che individua nel prossimo 18 agosto il termine per l’ultimazione delle opere previste: un’area di oltre 80 metri quadrati adibita a mensa, due servizi igienici e un locale per lo sporzionamento dei pasti.

“Una risposta importante ad una esigenza di socializzazione di tanti concittadini, che potranno trovare in questo luogo un ambiente familiare, nel quale coltivare relazioni e condividere interessi attorno ad un pasto caldo”, sottolinea l’assessore ai Lavori Pubblici Luca Secondi, nel richiamare l’attenzione sulla sinergia tra amministrazione comunale e centro sociale, che ha permesso di dare seguito all’intervento.

Un modello di collaborazione che merita di essere rimarcato perché possa essere di esempio anche in altre realtà territoriali, dato che segna la condivisione, anche economica, grazie al contributo all’investimento dei soci del centro sociale, di un percorso finalizzato al raggiungimento di un obiettivo di interesse comune, nel quale il protagonismo di questa comunità organizzata costituisce un valore aggiunto

La mensa, che avrà la copertura interna in legno lamellare e un fronte finestrato, sorgerà sul versante interno del complesso e sarà completata dall’installazione di una pensilina sul perimetro dell’ex pista da ballo. A realizzare i lavori è un’associazione temporanea di impresa costituita dalla ditta “Gustinelli s.a.s.”, con sede a Trestina, e dall’azienda “Vivere Legno s.r.l.”, con sede a Barberino Val d’Elsa (FI).

